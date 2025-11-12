Bagages abandonnés dans le métro : voici la nouvelle procédure de sécurité de la RATP

A partir du 1er janvier 2026, la RATP va mettre en place une nouvelle mesure de sécurité pour les bagages abandonnés dans le métro ou le RER. Le but ? Limiter les retards ou les annulations causées par ces bagages souvent oubliés.

La RATP va alléger ses procédures en cas de bagage abandonné dans le métro et le RER. D'après une information de RMC, l'entreprise en charge des transports parisiens va modifier sa doctrine de prise en charge en la matière.

Chaque jour, plusieurs sacs sont oubliés par des passagers. L'opérateur doit donc à chaque fois interrompre le trafic le temps que les démineurs interviennent.

Mais à partir du 1er janvier 2026, si le bagage semble dangereux, la rame pourrait être déplacée jusqu'à une voie de garage, avant l'intervention des démineurs afin de libérer le passage pour les trains suivants.

En revanche, si un bagage est découvert sur un quai, les métros ou RER pourront continuer à passer par la station sans s'arrêter.

L'incompréhension des syndicats

Cette décision de la RATP ne fait pas l'unanimité chez les syndicats. FO-RATP a notamment dénoncé «un non-sens total, une aberration sécuritaire et une prise de risque insensée».

La France est toujours placée en «urgence attentat» depuis le mois de juillet, a rappelé FO. Le niveau maximal du plan Vigipirate. Le syndicat accuse la RATP d'autoriser «ce que la préfecture interdisait depuis des années : jouer avec le risque terroriste comme on joue avec une bombe à retardement».

La direction de la RATP temporise et assure que même avec ce changement «sa priorité absolue» demeure «la sécurité des voyageurs et de ses agents».