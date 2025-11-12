Boualem Sansal : l’Algérie «accepte» de gracier l’écrivain emprisonné depuis un an

Arrêté à l'aéroport d'Alger le 16 novembre 2024 pour des déclarations considérées comme une «atteinte à l’unité nationale», l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal a été gracié ce mercredi par le président algérien Abdelmadjid Tebboune avant d’être transféré dans la journée en Allemagne pour y recevoir des soins.

La fin d’un long feuilleton diplomatique. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, emprisonné depuis un an en Algérie et au coeur d'une grave crise diplomatique entre Alger et Paris, a été gracié et va être transféré en Allemagne pour des soins médicaux.

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune «a répondu favorablement» à une demande de son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier, «concernant l'octroi d'une grâce en faveur de Boualem Sansal», a indiqué mercredi un communiqué officiel.

«Cette demande a retenu son attention en raison de sa nature et de ses motifs humanitaires», a ajouté la présidence en précisant que «l'Etat allemand prendra en charge le transfert et le traitement» de Boualem Sansal.

Une condamnation initiale à cinq ans de prison ferme

Frank-Walter Steinmeier avait demandé lundi que Boualem Sansal, qui purgeait une peine de cinq ans de réclusion, soit gracié et bénéficie de soins en Allemagne «compte tenu de son âge avancé et de son état de santé fragile». Sa famille a exprimé à plusieurs reprises son inquiétude pour la santé du romancier et essayiste de 76 ans, traité pour un cancer de la prostate. La France réclamait depuis des mois un «geste d'humanité» en sa faveur.

Le 1er juillet, la Cour d'appel d'Alger avait confirmé une peine de cinq ans de prison prononcée en première instance le 27 mars. Boualem Sansal était accusé d'«atteinte à l'unité nationale» après des déclarations en octobre 2024 au média français Frontières, où il estimait que l'Algérie avait hérité sous la colonisation française de régions de l'ouest algérien comme Oran et Mascara, appartenant précédemment, selon lui, au Maroc.

Boualem Sansal avait renoncé à se pourvoir en Cassation, ce qui le rendait éligible à une grâce du président algérien. Pour convaincre son homologue algérien d'annuler la condamnation de l'essayiste, le président allemand avait insisté sur le fait qu'«un tel geste serait l'expression d'une attitude humanitaire et d'une vision politique à long terme». «Il refléterait ma relation personnelle de longue date avec le président Tebboune et les bonnes relations entre nos deux pays», a précisé ce dernier.

Une arrestation au cœur d’une escalade diplomatique

Figure primée de la littérature francophone nord-africaine, Boualem Sansal est connu pour ses critiques à l'égard des autorités algériennes et des islamistes. Il a obtenu la nationalité française en 2024.

Ces dernières semaines, la France a de nouveau demandé avec force la libération de l'écrivain, arrêté à l'aéroport d'Alger le 16 novembre 2024, ainsi que du journaliste sportif Christophe Gleizes en attente de son procès en appel le 3 décembre après avoir été condamné fin juin à sept ans de prison pour «apologie du terrorisme».

L'incarcération de Boualem Sansal avait envenimé une brouille entre Paris et Alger déclenchée en juillet 2024 par la reconnaissance par la France d'un plan d'autonomie «sous souveraineté marocaine» pour le Sahara occidental. Ce territoire, considéré comme «non autonome» par les Nations unies, est l'objet d'un conflit depuis 50 ans entre le Maroc et les indépendantistes du Polisario, soutenus par Alger.

Depuis plus d'un an, Paris et Alger sont empêtrés dans une crise diplomatique sans précédent qui s'est traduite par des expulsions de fonctionnaires de part et d'autre, le rappel des ambassadeurs des deux pays et des restrictions sur les porteurs de visas diplomatiques.

Une profusion de réactions politiques et humanitaires

Arnaud Benedetti, fondateur du comité de soutien de Boualem Sansal, a fait part de son immense «bonheur et soulagement» à l’annonce de cette grâce accordée à l’écrivain.

Arnaud Benedetti, fondateur du comité de soutien de Boualem Sansal, réagit, dans #180MinutesInfo, à la grâce de l’écrivain franco-algérien pic.twitter.com/YiN2VoKcF3 — CNEWS (@CNEWS) November 12, 2025

Noëlle Lenoir, présidente du comité de soutien à Boualem Sansal, a évoqué sur CNEWS un «moment de grande émotion».

Noëlle Lenoir, présidente du comité de soutien à Boualem Sansal : «Longue vie à Boualem, on a besoin d’entendre sa voix maintenant», dans #180MinutesInfopic.twitter.com/SShu2sogiR — CNEWS (@CNEWS) November 12, 2025

Marine Le Pen, la présidente du groupe RN à l’Assemblée, a souligné «une victoire pour la dignité et la liberté d’expression d’un écrivain de courage et de vérité».

C’est avec un profond soulagement que nous apprenons la libération de Boualem Sansal en détention depuis près d’un an dans les geôles algériennes. Saluons les efforts de tous ceux qui ont œuvré à ce dénouement. Cette libération est une victoire pour la dignité et la liberté… — Marine Le Pen (@MLP_officiel) November 12, 2025

Le président du parti, Jordan Bardella, a fait part d’un «véritable soulagement pour la Nation».

La libération de l'écrivain Boualem Sansal, qui n’aurait jamais dû être emprisonné, est un véritable soulagement pour la Nation et pour ses proches.



Pour rappel, le journaliste français Christophe Gleizes est toujours arbitrairement détenu par le régime algérien, et Alger devra… — Jordan Bardella (@J_Bardella) November 12, 2025

La présidente du parti Identité Libertés, Marion Maréchal, a confié «un immense soulagement» à l’annonce de cette nouvelle, ajoutant que «nous ne pouvons plus tolérer de vivre ainsi sous la pression permanente d’une dictature revancharde».

Immense soulagement d’apprendre la libération de Boualem Sansal, retenu en otage par le régime d’Alger depuis un an.



Nous ne pouvons plus tolérer de vivre ainsi sous la pression permanente d'une dictature revancharde, qui fait de la haine de la France le ciment de son pouvoir.… — Marion Maréchal (@MarionMarechal) November 12, 2025

Le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, a évoqué «un grand bonheur pour tous les amoureux de la liberté».

Boualem Sansal gracié. Un grand bonheur pour tous les amoureux de la liberté. En espérant qu'il pourra vite retrouver les siens et continuer à faire vivre la langue française.https://t.co/2wXx0t0DuV — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) November 12, 2025

Le président de la région Hauts de France, Xavier Bertrand, s’est félicité de cette annonce, tout en évoquant le cas de Christophe Gleizes, «toujours détenu en Algérie pour avoir voulu faire son travail de journaliste».

Enfin ! Après un an de détention, Boualem Sansal est libre et va pouvoir retrouver les siens. Saluons tous ceux qui n’ont jamais baissé les bras et se sont battus pour obtenir cette libération, ses amis et son comité de soutien.



Je n’oublie pas Christophe Gleizes, toujours… pic.twitter.com/e18lo66XeL — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) November 12, 2025

Christian Estrosi, le président de la métropole Nice Côte d’Azur, a salué une «magnifique nouvelle», annonçant au passage le décrochage de son portrait installé sur le fronton de la mairie de Nice, dont il est maire.

Liberté pour Boualem Sansal ! Enfin ! Quelle magnifique nouvelle ! Demain, nous décrocherons donc son portrait qui est au fronton de notre mairie depuis près d'un an. Pensées pour son épouse, ses filles et ses proches. Nous espérons tous qu'il puisse revenir rapidement en France… pic.twitter.com/4VumoVzdGb — Christian Estrosi (@cestrosi) November 12, 2025

Le secrétaire général du parti Renaissance, Gabriel Attal, a assuré que cette décision marquait le fait que «la justice l’emporte» dans ce dossier.

Enfin grâcié !



Au bout d’un combat de près d’un an pour la liberté et contre l’arbitraire, le régime d’Alger accepte enfin de libérer notre compatriote Boualem Sansal.



À travers lui, ce sont la liberté d’expression, le refus de l’obscurantisme et de l’autoritarisme qui étaient… — Gabriel Attal (@GabrielAttal) November 12, 2025

Jérôme Guedj, le député PS de l’Essonne, a réagi en assurant qu’il s’agissait d’«une très bonne nouvelle», ajoutant qu’«il n’y avait pas de raison de porter atteinte à la liberté d’expression».

Jérôme Guedj sur la grâce de Boualem Sansal :« C’est une très bonne nouvelle» pic.twitter.com/daUz35WN8V — CNEWS (@CNEWS) November 12, 2025

Éric Coquerel, le député LFI de Seine-Saint-Denis, a fait part de sa «satisfaction», tout en espérant «que les relations entre l’Algérie et la France» soient moins conflictuelles.

Éric Coquerel, député LFI, sur la grâce de Boualem Sansal : «J’espère que cela va permettre d’améliorer les relations entre l’Algérie et la France» pic.twitter.com/qGzhH6VNSA — CNEWS (@CNEWS) November 12, 2025

Le député LFI du Val-d’Oise, Aurélien Taché, s’est réjoui de la libération de l’auteur mais il en profité pour égratigner «Bruno Retailleau et les partisans de la “ligne dure“» pour cette «humiliation totale» sur le plan diplomatique.