Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Boualem Sansal : l’Algérie «accepte» de gracier l’écrivain emprisonné depuis un an

Figure primée de la littérature francophone nord-africaine, Boualem Sansal est connu pour ses critiques à l'égard des autorités algériennes et des islamistes. [FRANCOIS GUILLOT / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Arrêté à l'aéroport d'Alger le 16 novembre 2024 pour des déclarations considérées comme une «atteinte à l’unité nationale», l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal a été gracié ce mercredi par le président algérien Abdelmadjid Tebboune avant d’être transféré dans la journée en Allemagne pour y recevoir des soins.

La fin d’un long feuilleton diplomatique. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, emprisonné depuis un an en Algérie et au coeur d'une grave crise diplomatique entre Alger et Paris, a été gracié et va être transféré en Allemagne pour des soins médicaux.

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune «a répondu favorablement» à une demande de son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier, «concernant l'octroi d'une grâce en faveur de Boualem Sansal», a indiqué mercredi un communiqué officiel.  

«Cette demande a retenu son attention en raison de sa nature et de ses motifs humanitaires», a ajouté la présidence en précisant que «l'Etat allemand prendra en charge le transfert et le traitement» de Boualem Sansal.

Une condamnation initiale à cinq ans de prison ferme

Frank-Walter Steinmeier avait demandé lundi que Boualem Sansal, qui purgeait une peine de cinq ans de réclusion, soit gracié et bénéficie de soins en Allemagne «compte tenu de son âge avancé et de son état de santé fragile». Sa famille a exprimé à plusieurs reprises son inquiétude pour la santé du romancier et essayiste de 76 ans, traité pour un cancer de la prostate. La France réclamait depuis des mois un «geste d'humanité» en sa faveur.

Le 1er juillet, la Cour d'appel d'Alger avait confirmé une peine de cinq ans de prison prononcée en première instance le 27 mars. Boualem Sansal était accusé d'«atteinte à l'unité nationale» après des déclarations en octobre 2024 au média français Frontières, où il estimait que l'Algérie avait hérité sous la colonisation française de régions de l'ouest algérien comme Oran et Mascara, appartenant précédemment, selon lui, au Maroc.

Boualem Sansal avait renoncé à se pourvoir en Cassation, ce qui le rendait éligible à une grâce du président algérien. Pour convaincre son homologue algérien d'annuler la condamnation de l'essayiste, le président allemand avait insisté sur le fait qu'«un tel geste serait l'expression d'une attitude humanitaire et d'une vision politique à long terme». «Il refléterait ma relation personnelle de longue date avec le président Tebboune et les bonnes relations entre nos deux pays», a précisé ce dernier.

Une arrestation au cœur d’une escalade diplomatique

Figure primée de la littérature francophone nord-africaine, Boualem Sansal est connu pour ses critiques à l'égard des autorités algériennes et des islamistes. Il a obtenu la nationalité française en 2024.

Ces dernières semaines, la France a de nouveau demandé avec force la libération de l'écrivain, arrêté à l'aéroport d'Alger le 16 novembre 2024, ainsi que du journaliste sportif Christophe Gleizes en attente de son procès en appel le 3 décembre après avoir été condamné fin juin à sept ans de prison pour «apologie du terrorisme».

L'incarcération de Boualem Sansal avait envenimé une brouille entre Paris et Alger déclenchée en juillet 2024 par la reconnaissance par la France d'un plan d'autonomie «sous souveraineté marocaine» pour le Sahara occidental. Ce territoire, considéré comme «non autonome» par les Nations unies, est l'objet d'un conflit depuis 50 ans entre le Maroc et les indépendantistes du Polisario, soutenus par Alger.

Sur le même sujet Boualem Sansal : l'écrivain franco-algérien est arrivé en Allemagne Lire

Depuis plus d'un an, Paris et Alger sont empêtrés dans une crise diplomatique sans précédent qui s'est traduite par des expulsions de fonctionnaires de part et d'autre, le rappel des ambassadeurs des deux pays et des restrictions sur les porteurs de visas diplomatiques.

Une profusion de réactions politiques et humanitaires 

Arnaud Benedetti, fondateur du comité de soutien de Boualem Sansal, a fait part de son immense «bonheur et soulagement» à l’annonce de cette grâce accordée à l’écrivain.

Noëlle Lenoir, présidente du comité de soutien à Boualem Sansal, a évoqué sur CNEWS un «moment de grande émotion».

Marine Le Pen, la présidente du groupe RN à l’Assemblée, a souligné «une victoire pour la dignité et la liberté d’expression d’un écrivain de courage et de vérité». 

Le président du parti, Jordan Bardella, a fait part d’un «véritable soulagement pour la Nation».

La présidente du parti Identité Libertés, Marion Maréchal, a confié «un immense soulagement» à l’annonce de cette nouvelle, ajoutant que «nous ne pouvons plus tolérer de vivre ainsi sous la pression permanente d’une dictature revancharde».

Le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, a évoqué «un grand bonheur pour tous les amoureux de la liberté».

Le président de la région Hauts de France, Xavier Bertrand, s’est félicité de cette annonce, tout en évoquant le cas de Christophe Gleizes, «toujours détenu en Algérie pour avoir voulu faire son travail de journaliste».

Christian Estrosi, le président de la métropole Nice Côte d’Azur,  a salué une «magnifique nouvelle», annonçant au passage le décrochage de son portrait installé sur le fronton de la mairie de Nice, dont il est maire.

Le secrétaire général du parti Renaissance, Gabriel Attal, a assuré que cette décision marquait le fait que «la justice l’emporte» dans ce dossier.

Jérôme Guedj, le député PS de l’Essonne, a réagi en assurant qu’il s’agissait d’«une très bonne nouvelle», ajoutant qu’«il n’y avait pas de raison de porter atteinte à la liberté d’expression».

Éric Coquerel, le député LFI de Seine-Saint-Denis, a fait part de sa «satisfaction», tout en espérant «que les relations entre l’Algérie et la France» soient moins conflictuelles.

Le député LFI du Val-d’Oise, Aurélien Taché, s’est réjoui de la libération de l’auteur mais il en profité pour égratigner «Bruno Retailleau et les partisans de la “ligne dure“» pour cette «humiliation totale» sur le plan diplomatique.

Boualem SansalAlgérie

À suivre aussi

Arnaud Benedetti : «Les intellectuels qui disent la vérité sont souvent condamnés»
Boualem Sansal : «Les intellectuels qui disent la vérité sont souvent condamnés», déplore Arnaud Benedetti
Michel Onfray : «Boualem Sansal découvre la meute»
«Boualem Sansal découvre la meute», martèle Michel Onfray
Gilles-William Goldnadel : «Le crime attribué à Boualem Sansal est d'avoir défendu la France»

Ailleurs sur le web

Dernières actualités