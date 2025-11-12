Bourse de Paris : le CAC 40 atteint un nouveau record absolu

L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, a atteint ce mercredi 8.280,97 points, un nouveau sommet historique, profitant de la fin imminente du blocage budgétaire aux Etats-Unis, qui doit être votée en soirée au Congrès américain.

Nouveau record pour la Bourse de Paris. Ce mercredi, l'indice vedette parisien a dépassé son précédent sommet historique en séance et affiche désormais un nouveau record absolu à 8.280,97 points.

A 16h20, le CAC 40 était en hausse de 1.34%. Une augmentation qui s'explique par la fin imminente du shutdown américain, devenu insoutenable au bout de quarante jours de paralysie budgétaire.

Les Bourses européennes s'affolent

La course aux records dépasse les frontières françaises, les places de Madrid et Londres affichant également des niveaux historiques. Londres a grappillé 0,12% permettant un nouveau record en clôture et en séance. Même performance pour Madrid qui a gagné 1,39%. Milan (+0,80%) a également dépassé son dernier sommet en séance, qui datait de 2000.

«La perspective d’une fin du shutdown américain, attendue dans la journée, alimente la demande pour les actifs risqués», a expliqué Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB. La Chambre américaine des représentants doit voter mercredi un texte, salué comme «une très grande victoire» par Donald Trump, pour mettre fin à la plus longue paralysie budgétaire de l’histoire des États-Unis.