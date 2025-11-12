Budget de la Sécu : la CGT annonce une journée de mobilisation et de grève «le 2 décembre»

Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, a annoncé, ce mercredi 12 novembre, une journée de mobilisation le 2 décembre pour que le gouvernement «revoit sa copie» sur le budget qui comporte «une série d'horreurs», selon elle.

Malgré le vote de la suspension de la réforme des retraites ce mercredi à l’Assemblée nationale, la cheffe de file de la CGT, Sophie Binet, a annoncé la tenue d’un mouvement de grève le 2 décembre prochain pour réclamer un «changement de copie» dans le budget de la Sécurité sociale, qui n'a «jamais été aussi catastrophique», selon elle. Solidaires et la FSU ont également appelé à la mobilisation lors de cette journée

«Le 2 décembre prochain, on sera dans la séquence décisive pour la discussion sur ce budget», a expliqué la cheffe de file de la CGT. Exigée par les socialistes pour ne pas censurer le gouvernement Lecornu, la suspension de la réforme des retraites a été adoptée ce mercredi à l'Assemblée nationale en première lecture, même si les échanges ont été houleux à gauche. Pas suffisant pour Sophie Binet.

«Nous demandons» aux députés «de modifier la copie», a affirmé Sophie Binet. «Aujourd'hui, c'est un décalage de la réforme des retraites qui est proposé, c'est-à-dire que les 64 ans, au lieu de s'appliquer à la génération 1968, vont s'appliquer à la génération 1969», a-t-elle expliqué. Contrairement à la secrétaire générale de la CFDT, Marylise Léon, qui a appelé les députés à voter la suspension de la réforme, «nous ne donnons pas de consigne de vote aux députés», avait-elle dit.

réintégrer les carrières longues

Afin d'assurer le vote de la mesure par les députés socialistes, le gouvernement a déposé ce mercredi matin un amendement élargissant le bénéfice de la suspension de la réforme de 2023 aux carrières longues des personnes ayant commencé à travailler tôt et qui peuvent partir avant l'âge légal. «C’est très important de réintégrer les salariés en carrière longue parce que c'était 20% des salariés qui étaient exclus du décalage», a estimé la numéro un de la CGT.

Le 2 décembre, «il faut absolument que les travailleuses et les travailleurs soient de la partie pour que le débat budgétaire soit sous la pression de la mobilisation, pour qu'on puisse gagner l'enterrement de toutes les catastrophes de ce budget», a-t-elle jugé. Selon elle, il n'y a notamment «jamais eu un budget pour les hôpitaux aussi catastrophique que celui qui est proposé aujourd'hui».