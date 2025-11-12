Champigny-sur-Marne : il séquestre son ex après avoir tué son nouveau compagnon et tenté de dissimuler son corps dans un box

Une femme a été séquestrée et son compagnon tué, le lundi 10 novembre, par son ex-conjoint à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne). Le suspect a été arrêté le lendemain.

Un individu a été interpellé mardi 11 novembre, soupçonné du meurtre du compagnon de son ex-conjointe, à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) la veille, a indiqué une source policière à CNEWS ce mercredi. Tous les individus sont issus de la communauté cap-verdienne.

La jeune femme et son enfant de 9 ans avaient été contraints de suivre le suspect à son domicile de Combs-la-Ville (Seine-et-Marne). Elle était parvenue à s’enfuir chez des voisins avant de prévenir les autorités.

Elle a indiqué que son ex-compagnon a tué son petit ami chez eux puis a chargé le corps dans sa voiture. Sur place, les policiers ont découvert des traces de sang et une odeur de détergent, mais pas de cadavre.

Le suspect placé en garde à vue

La mère a été conduite vers un hôpital de la région en état de choc. Recherché, le suspect a été interpellé le lendemain vers 20h par la brigade de recherche et d’intervention (B.R.I) de la police judiciaire parisienne. Le corps de la victime a été retrouvée dans un box avec une plaie par balle dans la tête.

Le suspect a été placé en garde à vue et une enquête en flagrance pour homicide, enlèvement et séquestration a été ouverte et confiée à la police judiciaire du 94.

Le ministère public a invité «à la plus grande prudence» concernant le récit des faits, les auditions n'ayant pas encore commencé.