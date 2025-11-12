Comparaison entre «la pollution de l’air» et «le terrorisme islamiste» : les propos du militant écologiste Cyril Dion suscitent un tollé

Le militant écologiste Cyril Dion a suscité une vive polémique en minimisant les victimes du terrorisme islamiste, les comparant à «la pollution de l’air». Une sortie jugée «indécente» et vivement dénoncée.

Des propos inacceptables. Invité sur France 5 ce lundi, le cinéaste et militant écologiste a comparé les victimes de «la pollution de l’air» et le «terrorisme islamiste». «Le terrorisme islamiste, ça a fait 273 morts en France, la pollution de l’air ça a fait entre 500.000 et 1 million de morts en dix ans. Qu’est ce qui nous rend le plus en insécurité ?», s’est-il interrogé, alors qu’il revenait sur l’ouverture de la COP30 au Brésil.

Cette sortie a été vivement dénoncée. Ce mardi, le syndicat des cadres de la Sécurité Intérieure (SCSI), qui représente les officiers et commissaires de police, a, par exemple, pointé du doigt une comparaison «d’une terrible indécence».

Terrible indécence de cette comparaison par l’écologiste Cyril

Dion qui minimise le terrorisme islamiste par rapport au réchauffement climatique :



« Le terrorisme islamiste entre 2012 et 2023, ça fait 273 morts en France.

La pollution de l’air ça a fait entre 500000 et 1… pic.twitter.com/92f3ssvQ57 — Officiers et Commissaires de police (@PoliceSCSI) November 11, 2025

«Vous imaginez les parents de victimes du Bataclan ou des terrasses qui entendent ces comparaisons ?, s'est indignée sur CNEWS la journaliste Véronique Jacquier.

Véronique Jacquier : «Vous imaginez les parents de victimes du Bataclan ou des terrasses qui entendent ces comparaisons ? C'est profondément indécent. Ceux qui ont été tués n'ont pas eu le choix.» #HDPros2pic.twitter.com/bZZ366XBge — CNEWS (@CNEWS) November 11, 2025

Un jeudi d’hommages aux victimes

Une importante cérémonie d’hommages aux victimes est organisée ce jeudi à Paris et au stade de France à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) dix ans après les attentats jihadistes du 13-Novembre, qui ont durablement marqué le pays et fait 132 morts et plus de 350 blessés.

En fin de journée, à partir de 18h, sera inauguré en plein cœur de Paris le Jardin du 13 novembre 2015, lors d'une cérémonie «dédiée aux 132 morts, aux survivants, aux familles et à tous ceux qui se sont tenus à leurs côtés», a indiqué la mairie de la capitale.

Le chef de l'État Emmanuel Macron, la maire Anne Hidalgo ainsi que le président de l'association 13onze15 Philippe Duperron et celui de l'association Life for Paris Arthur Dénouveaux, prononceront chacun un discours lors de cette cérémonie.