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Comparaison entre «la pollution de l’air» et «le terrorisme islamiste» : les propos du militant écologiste Cyril Dion suscitent un tollé

Les propos du militant écologiste ont provoqué l'indignation. [Valery HACHE / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le militant écologiste Cyril Dion a suscité une vive polémique en minimisant les victimes du terrorisme islamiste, les comparant à «la pollution de l’air». Une sortie jugée «indécente» et vivement dénoncée. 

Des propos inacceptables. Invité sur France 5 ce lundi, le cinéaste et militant écologiste a comparé les victimes de «la pollution de l’air» et le «terrorisme islamiste». «Le terrorisme islamiste, ça a fait 273 morts en France, la pollution de l’air ça a fait entre 500.000 et 1 million de morts en dix ans. Qu’est ce qui nous rend le plus en insécurité ?», s’est-il interrogé, alors qu’il revenait sur l’ouverture de la COP30 au Brésil. 

Cette sortie a été vivement dénoncée. Ce mardi, le syndicat des cadres de la Sécurité Intérieure (SCSI), qui représente les officiers et commissaires de police, a, par exemple, pointé du doigt une comparaison «d’une terrible indécence». 

«Vous imaginez les parents de victimes du Bataclan ou des terrasses qui entendent ces comparaisons ?, s'est indignée sur CNEWS la journaliste Véronique Jacquier.

Un jeudi d’hommages aux victimes

Une importante cérémonie d’hommages aux victimes est organisée ce jeudi à Paris et au stade de France à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) dix ans après les attentats jihadistes du 13-Novembre, qui ont durablement marqué le pays et fait 132 morts et plus de 350 blessés. 

En fin de journée, à partir de 18h, sera inauguré en plein cœur de Paris le Jardin du 13 novembre 2015, lors d'une cérémonie «dédiée aux 132 morts, aux survivants, aux familles et à tous ceux qui se sont tenus à leurs côtés», a indiqué la mairie de la capitale. 

Sur le même sujet Dix ans après le 13-Novembre, Salah Abdeslam se dit prêt à «entrer en contact» avec les parties civiles dans une démarche de «justice restaurative» Lire

Le chef de l'État Emmanuel Macron, la maire Anne Hidalgo ainsi que le président de l'association 13onze15 Philippe Duperron et celui de l'association Life for Paris Arthur Dénouveaux, prononceront chacun un discours lors de cette cérémonie.

PolémiqueTerrorismeMilitantPollution

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