Emmanuel Macron à Toulouse : la visite du chef de l'Etat menacée par les agriculteurs

En déplacement à Toulouse ce mercredi pour évoquer des questions de défense et spatiale, Emmanuel Macron devra composer avec la colère des agriculteurs. Le syndicat agricole de la FNSEA a appelé à une mobilisation pour interpeller le chef de l'État suite à ses récents propos sur l'accord commercial UE-Mercosur.

Un déplacement sous haute tension. Après sa tournée en Amérique latine, Emmanuel Macron a choisi la Ville rose pour son retour dans l'Hexagone, une première dans la ville rose depuis décembre 2023.

Alors qu'il se rend ce mercredi à Toulouse, fief de l’aéronautique, pour dévoiler la stratégie nationale spatiale française à l'horizon 2040 et sensibiliser sur les effets néfastes des écrans et des réseaux sociaux, le chef de l'État devra composer avec les agriculteurs, vent debout suite à ses propos tenus au Brésil sur un possible accord commercial entre l'UE et les pays du Mercosur (Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay). En effet, en marge de la COP30, Emmanuel Macron s’est dit «plutôt positif» face à la possibilité d’accepter l’accord commercial.

La ministre de l'Agriculture tente d'apaiser le secteur

Il n'en fallait pas davantage pour que ses propos provoquent un tollé. Ces paroles ont suscité «la consternation et l'incompréhension du monde agricole», ce qui conduit la FNSEA, aux côtés des Jeunes Agriculteurs, à «se mobiliser pour aller à la rencontre du président» à Toulouse, et «solliciter un entretien», a déclaré à l'AFP Jérôme Despey, premier vice-président du syndicat agricole. Et d'ajouter : «Importer des produits qui ne sont pas produits dans les mêmes conditions que les nôtres, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase».

De son côté, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a essayé dimanche de rassurer le secteur en rappelant que la France n'acceptera pas un accord qui «condamnerait» ses agriculteurs. Elle a également évoqué des «lignes rouges» incluant une clause de sauvegarde et des contrôles sanitaires renforcés.

Conscient du malaise sur le front agricole, l’Élysée a tenté de calmer le jeu. «Une rencontre est prévue avec le chef de l’État cette semaine», a indiqué le patron de la FNSEA Arnaud Rousseau.