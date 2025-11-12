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Gilles-William Goldnadel : «Boualem Sansal est un otage qui vient d'être libéré»

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«C'est un otage qui vient d'être libéré. M. Macron remercie l'Allemagne mais il remercie aussi l'Algérie. La moindre des choses, c'est de ne rien dire. Je ne lui demande pas d'insulter les preneurs d'otages, je lui demande de ne pas les remercier», a estimé Gilles-William Goldnadel, qui a salué la libération de Boualem Sansal, le qualifiant «d'otage» au regard de la situation diplomatique entre la France et l'Algérie. 

Boualem Sansal

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