Illuminations de Noël des Champs-Elysées 2025 : dates, programme, marraine… Tout ce qu’il faut savoir

La plus belle avenue du monde s'apprête à revêtir ses habits de lumière pour les fêtes de fin d'année. Les traditionnelles illuminations des Champs-Elysées seront inaugurées ce dimanche et Léa Seydoux est attendue pour le coup d'envoi.

«Entre traditions et innovations». Le président du comité des Champs-Élysées, Marc-Antoine Jamet, a révélé ce mercredi le programme des Illuminations des Champs-Élysées 2025, à Paris.

Ainsi, cette nouvelle édition sera lancée ce dimanche 16 novembre, avec la traditionnelle présence d'une personnalité publique adorée des Français. Pour cette édition des festivités, Léa Seydoux ouvrira le bal. Elle sera aux premières loges pour assister au tout premier spectacle lumineux que Marc-Antoine Jamet a promis inédit.

«un grand honneur» pour Léa Seydoux

«Je suis très heureuse d'être la marraine des Illuminations de Noël des Champs-Elysées cette année. Partager ce moment magique avec Paris, la ville de mon coeur, celle où je suis née, est un grand honneur», a partagé celle qui à Gilles Lelouche (2023) et Tanguy Estanguet (2024) en tant que visage de cette cérémonie d'ouverture.

Le même soir, Charlotte Cardin assurera un concert. «J'ai hâte de partager ma musique dans ce cadre féérique et de célébrer avec les Parisiens et les visiteurs du monde entier sur les Champs-Elysées. Paris est devenu ma ville d'adoption et pouvoir contribuer à ce moment magique qui lance les fêtes de fin d'année est très symbolique pour moi», a déclaré l'auteure-compositrice canadienne.

«Cette année, les lumières ne ressembleront ni à celles de 2024, ni à 2023, ni à 2022, ni à aucune ces dernières années», a expliqué le président du comité des Champs-Élysées lors de la cérémonie de présentation tenue par le comité des Champs-Elysées au Fouquets où s'est rendu CNEWS, ce mercredi 12 novembre.

Nouveauté : «La Dame de Fer va répondre à la plus belle avenue du monde»

Il a précisé que, compte tenu du calendrier de cette année, les animations décoratives pourront être observées une semaine de plus que l'an dernier, avec un total de 7 semaines, du dimanche 16 novembre au dimanche 4 janvier.

© Comité des Champs-Elysées

Chaque jour, un tout nouveau spectacle, créé par l'entreprise spécialisée Blachere, leader mondial de son marché qui compte 150 salariés en France, débutera dès 17h00. La fin du spectacle quotidien est prévu à minuit, sauf le vendredi et le samedi, où l'heure sera fixée à 1h du matin. Le 24 décembre et le 31 décembre, le spectacle sera même prolongé toute la nuit.

Comme la Tour Eiffel, chaque heure pleine (18h, 19h, 20h, 21h, 22h et 23h), pendant 5 minutes, l'avenue scintillera pour répondre au spectacle habituel de la Tour Eiffel. «La Dame de Fer va répondre à la plus belle avenue du monde», se félicite Marc-Antoine Jamet.

L'avenue lancera une illumination progressive de la capitale

A 18h30, les visiteurs pourront apprécier un spectacle de 6 minutes 35 «son et lumière», conforme à celui de l'inauguration mais toujours unique. A chaque demie de l'heure, un autre spectacle brillera, qui durera également 5 minutes.

Le comité se réjouit également d'ouvrir le bal des décorations de fin d'année parisiennes. Le lendemain de son inauguration, les Illuminations du Comité Montaigne et du Comité du Faubourg Saint-Honoré présenteront à leur tour leurs nouveautés, le lundi 17 novembre. Le mercredi 19 novembre, le Comité Vendôme sera à l'honneur et viendra enfin le Comité Haussmann, le 20 novembre.

Cette nouvelle apparence donnée à l'avenue a été pensée par Thierry Reboul, à qui l'on doit déjà la direction de la création des Jeux olympiques de Paris, en 2024. Pour ce qui est des travaux de lumière, le comité a fait appel à Thomas Dechandon, également impliqué lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux parisiens. Enfin, le compositeur Victor Le Masne a œuvré à la musique.

Le spectacle lumineux 2025 en chiffres

Pour ce faire, pas moins de 30 installeurs, 4 kilomètres de câbles, 2 millions de LED et 430.000 pixels pilotables ont été utilisés. Au total, 400 arbres seront illuminés, pour une consommation de 15.000 KW, soit la consommation annuelle de 2 foyers de 4 personnes.

Le comité se félicite d'avoir modernisé son dispositif, qui lui permet désormais un spectacle plus immersif et plus facilement personnalisable. Les lumières seront connectées par la fibre ou la WIFI et permettront des illuminations plus précises que jamais. Les anciennes décorations utilisées par l'avenue seront données à la ville de Paris et permettront à d'autres arrondissements d'orner certains monuments et certaines de leurs rues.