«Est-ce qu'on peut regarder dans les yeux les familles des victimes du 13-Novembre et leur dire que tout a été fait pour empêcher de nouveaux attentats ? Non», a estimé Marion Maréchal, eurodéputée et présidente du mouvement Identité Libertés, ce mercredi dans La Grande Interview sur CNEWS.
Marion Maréchal : «Est-ce qu'on peut regarder dans les yeux les familles des victimes du 13-Novembre et leur dire que tout a été fait pour empêcher de nouveau des attentats ? Non»
Par CNEWSPublié le - Mis à jour le