Noël 2025 : le panier moyen des Français est de 470 euros, un budget en nette chute par rapport à 2024, selon un sondage

Le budget alloué par les Français pour les fêtes de Noël a reculé par rapport à 2024 a indiqué l’Observatoire Ankorstore du Commerce Indépendant dans une étude parue ce 12 novembre. Pour 2025, le panier moyen sera de 470 euros.

Moins de cadeaux sous le sapin en 2025. Selon une étude de l’Observatoire Ankorstore du Commerce Indépendant, les Français vont moins dépenser pour Noël cette année et consacrer en moyenne 470 euros à leur budget de Noël.

En effet, selon cette étude parue ce mercredi 12 novembre, le budget consacré par les Français aux fêtes de Noël va baisser de 7,5% par rapport à 2024, soit 38 euros de moins et de 11% par rapport à 2023, soit 59 euros de moins.

Les cadeaux conservent la part majoritaire de ce budget de Noël, puisqu’ils vont représenter en moyenne 60% de ce dernier contre seulement 25% pour la partie alimentaire des fêtes.

Un budget disparate selon les régions

Toutefois, la somme de 470 euros n’est qu’une moyenne nationale. En effet, certaines régions vont se montrer moins dépensières que d’autres. C’est le cas du Centre-Val-de-Loire, où le budget moyen sera de 354 euros, des Pays-de-la-Loire et des Hauts-de-France où le panier moyen sera de 383 euros.

A contrario, les habitants d’Ile-de-France prévoient un budget de 617 euros pour Noël ; ceux de Provence-Alpes-Côte-d’Azur de 499 euros et ceux de Nouvelle-Aquitaine de 475 euros.

Face au contexte international, 38% des Français ont l’intention de se tourner vers des marques et des produits français pour leurs courses de Noël. Toutefois, seuls 30% vont se rendre chez des commerçants indépendants pour leurs cadeaux et à peine un quart pour leurs courses alimentaires.

En effet, 55% des Français ont l'intention de faire leurs emplettes de Noël via des sites de vente en ligne. Une tendance qui progresse chaque année avec l’essor du digital.