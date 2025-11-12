Plus de 6 Français sur 10 comprennent les craintes que peuvent ressentir les Français juifs de vivre en France, selon un sondage

Selon un sondage IPSOS pour le Crif paru ce mercredi 12 novembre, 61% des personnes interrogées comprennent les craintes que peuvent ressentir les Français juifs de vivre en France, face à la montée de l’antisémitisme.

Une réaction face à l’antisémitisme grandissant. Une étude d’Ipsos pour le Crif parue ce mercredi 12 novembre met en avant le fait que plus de six Français sur dix (61%) estiment fondée la crainte des Français de confession juive de vivre en France. Ils sont 68% à penser que l'antisémitisme est très répandu dans l'Hexagone.

📊 Sondage @Ipsosbva pour le Crif — "Le regard des Français sur l’antisémitisme"



🔹 61% des français comprennent les craintes que peuvent ressentir les français juifs de vivre en France actuellement. Ce chiffre chute à 26 % parmi les sympathisants de La France Insoumise.

🔹 68%… pic.twitter.com/bHOHmikgPL — CRIF (@Le_CRIF) November 11, 2025

Dans le détail de cette étude, 19% des sondés ont estimé «tout à fait juste» le fait d’avoir des craintes de vivre en France pour une personne de confession juive. Par ailleurs, 42% ont estimé que ces craintes étaient «plutôt fondées».

Quelle que soit la proximité partisane des sondés, ces derniers partagent majoritairement le fondement de ces craintes pour les Français juifs, à l’exception faite des sondés proches de la France insoumise, qui ne sont que 26% à partager cette opinion.

Un antisémitisme perçu par les Français

En parallèle, 68% des Français estiment que l’antisémitisme est un phénomène répandu en France. Ils sont également 66% à trouver que ce dernier s’est aggravé ces dernières années, notamment avec la guerre au Moyen-Orient.

De plus, les Français sont 80% à considérer que l’antisémitisme est très répandu sur les réseaux sociaux. Enfin, 81% des sondés estiment qu’une lutte ferme est nécessaire. Toutefois, 51% des personnes interrogées estiment que les pouvoirs publics ne la mènent pas réellement.