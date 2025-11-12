Sondage : 63% des Français estiment que les femmes sont de plus en plus victimes de l’insécurité en France

Selon un sondage CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1, publié ce mercredi 10 novembre, 63% des Français estiment que les femmes sont de plus en plus victimes de l'insécurité.

Après l'agression d'une femme dans le RER C qui a échappé de peu à un viol grâce à l'intervention d'une autre passagère, la question de la sécurité des femmes est revenue sur le devant de la scène. Une pétition réclamant la mise en place de wagons réservés aux femmes dans les RER et les transiliens a notamment récolté 30.000 signatures.

Un sondage* CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1 publié mercredi 12 novembre confirme cette tendance. Ainsi, à la question : «Selon vous, les femmes sont-elles victimes de l'insécurité en France de plus en plus, de moins en moins ou cela n'a pas changé», 63% des personnes interrogées ont répondu «de plus en plus».

70 % des 50-64 ans

Dans le détail, les femmes (65%), comme les hommes (62%) ont répondu positivement à cette question. Et les avis divergent peu en fonction des âges. Seules les personnes entre 50 et 64 ans (70%) sont les plus unanimes.

En revanche, les avis changent davantage en fonction des classes sociales. Ainsi 60% des CSP + estiment que les femmes sont de plus en plus victimes de l'insécurité en France, contre 63% des inactifs et 67% des CSP-.

les femmes autant victimes que les hommes de l'insécurité ?

En ce qui concerne les affinités politiques des personnes sondées, il existe des divergences largement plus marquées. Si les sympathisants de droite (65%) et d’extrême droite (79%) répondent très positivement à cette question, les avis des sondés qui se revendiquent proches de la gauche sont plus variés.

Ainsi, les soutiens des écologistes ne sont que 51% à valider cette idée, (54% pour LFI, 50% pour le PS et 45% pour EELV). Enfin, du côté de la majorité présidentielle, ils sont 54% à le penser.

Néanmoins, il semblerait que les femmes ne soient pas les seules à payer les frais de l'insécurité. En effet, toujours selon ce sondage, à la question : «D'après vous, qui est le plus victime de l'insécurité en France», ils ne sont que 43% à viser les femmes. Pour 53% des sondés, les femmes autant que les hommes en sont victimes.

*Sondage réalisé du 7 au 10 novembre par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.