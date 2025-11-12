Sondage : 66% des Français estiment que les médias et les pouvoirs publics minimisent la réalité de l'insécurité en France

Selon un sondage de l'Institut CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1, publié ce mercredi 12 novembre, 66% des Français estiment que les médias et les pouvoirs publics minimisent la réalité de l'insécurité en France.

L'insécurité fait craindre les Français. À la question : «Êtes-vous d’accord ou non avec l’affirmation selon laquelle "les médias et les pouvoirs publics minimisent la réalité de l'insécurité en France" ?», un sondage* de l'Institut CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1, publié ce mercredi 12 novembre, révèle que plus de deux tiers des sondés (66%) ont répondu positivement.

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Les hommes interrogés (68%) ont davantage estimé que l'insécurité en France était minimisée par les médias et les pouvoirs publics, que les femmes (64%). Dans le détail, ce sont les Français les plus jeunes qui partagent le plus cette opinion, à raison de 69% chez les 18-24 ans et de 67% chez les 25-34 ans.

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Une certaine différence se révèle également au niveau des catégories socioprofessionnelles : 71% des CSP- affirment être en accord avec cette affirmation, contre 65% des CSP+ et seulement 64% des inactifs.

Les extrêmes sont en accord

En ce qui concerne les affinités politiques des personnes sondées, les opinions divergent. Si les sympathisants de droite (72%) et d’extrême droite (88%) ont majoritairement exprimé leur accord quant à la minimisation de la réalité de l'insécurité en France par les médias et les pouvoirs publics.

A contrario, les sondés proches de la majorité présidentielle ou de la gauche ont en revanche affiché un désaccord plus marquant avec respectivement 58% et 48% d’avis défavorables.

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Toutefois, les sympathisants de La France Insoumise sont ceux qui ont le plus exprimé leur accord (64%), se rapprochant des électeurs de la droite de l'échiquier politique sur ce sujet.

Le ministère de l'Intérieur a dévoilé, le 26 septembre dernier, les chiffres des crimes et délits relevés par les forces de l'ordre entre juillet 2024 et juin 2025. 999 homicides ont été enregistrés en un an, soit une augmentation de 5% par rapport à la période précédente. Les cas de viols et tentatives sont en hausse de 11%.

* Sondage réalisé entre les 7 et 10 novembre par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.011 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.