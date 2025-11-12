Sondage : 79% des Français pensent qu'«on assiste à un véritable ensauvagement de la société»

Un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD publié ce mercredi indique que 79% des Français sont d’accord avec l’affirmation selon laquelle «on assiste à un véritable ensauvagement de la société française».

Les Français se sentent-ils en sécurité dans leur pays ? Selon un sondage* de l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD publié ce mercredi, la réponse est «non». A la question «êtes-vous d’accord ou pas avec l’affirmation selon laquelle on assiste à un véritable ensauvagement de la société française ?», 79% ont répondu «d’accord». Une étude qui sera débattue ce mercredi soir à 21h lors d'une édition spéciale de 100% Politique, présentée par Gauthier Le Bret, avec pour thématique : «Insécurité : sentiment ou réalité ?».

Le détail des résultats de ce dernier sondage montre que cet avis est plus répandu chez les hommes, partageant cet avis à 80%, contre 78% pour les femmes. A l'inverse, 20% des interrogés ont répondu «pas d’accord» et 1% a choisi de ne pas se prononcer.

©CNEWS / CSA

Les personnes réfutant l'«ensauvagement» sont d’ailleurs minoritaires dans toutes les classes d'âge, mais cet avis est plus prononcée du côté des 18 à 24 ans, à 26%. Au contraire, ceux qui disent assister à un ensauvagement dans la société française sont les plus nombreux du côté des 50 à 64 ans (86%).

Les résultats varient peu en fonction de la catégorie socioprofessionnelle des interrogée, car 76% des CSP+ et 79% des CSP- pensent également que la France assiste à un tel phénomène, tout comme les inactifs à 82%.

Le constat de Bruno Retailleau

La proximité politique des participants au sondage montre quant à elle que les électeurs de droite sont ceux qui se sont montrés en grande majorité en accord avec l’affirmation selon laquelle la société française est en train de s’ensauvager. Les parts s’élèvent à 88% chez les sympathisants des Républicains et elle atteint 89% pour ceux du Rassemblement national.

A gauche et du côté de Renaissance, les Français sont moins tranchés, même si la très grande majorité reconnaît un «ensauvagement de la société». 73% des électeurs du parti présidentiel ont en effet répondu «d’accord» à la question posée, de même que 61% de ceux du Parti socialiste et 74% de ceux de La France insoumise. La part du «non» est la plus importante du côté des Ecologistes, à 40%.

Cet avis selon lequel les Français assistent à un ensauvagement de leur société, a également été constaté par l’ancien ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau.

Interrogé par le JDNews dans une interview fleuve publiée mercredi dernier, le patron des Républicain a déclaré avoir vu un ensauvagement «pire» que ce qu’il imaginait. «Cette violence n’est pas une somme de fait divers : c’est un fait de société, avec des causes profondes et des conséquences durables», a-t-il ajouté.

*Sondage réalisé du 7 au 10 novembre par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.011 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.