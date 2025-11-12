Sondage : pour 56% des Français, l'immigration joue un rôle majeur dans l'augmentation de l'insécurité en France

Avec la multiplication des faits divers impliquant des étrangers en situation irrégulière, 56% des Français estiment que l'immigration joue un rôle majeur dans l'augmentation de l'insécurité en France, selon un sondage de l’Institut CSA pour CNEWS, publié ce mercredi.

Un rôle loin d'être minimisé pour une majorité des personnes interrogées. Selon un sondage de l’Institut CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1, paru ce mercredi 12 novembre, 56% des Français estiment que l’immigration joue un rôle majeur dans l’augmentation de l’insécurité en France.

Les sondés étaient invités à partager leur sentiment sur le rôle que joue l’immigration sur l’insécurité en France. Ainsi, si un peu plus d’un sur deux ont estimé que ce rôle était majeur, 19% l'estiment mineur. Pour 13%, l’immigration ne joue aucun rôle et 11% répondent qu'ils ne «savent pas» (1% ne se prononce pas).

Des disparités selon l’âge

Dans le détail, les hommes sont 59% à estimer que le rôle de l’immigration dans l’insécurité est majeur, soit 5 points de plus que leurs homologues féminines (54%). Ils sont par ailleurs 20% à lui attribuer un rôle mineur et 12% à ne lui en attribuer aucun, contre 19% et 14% pour les femmes.

Fait intéressant, le taux d’adhésion à l’idée que l’immigration joue un rôle majeur dans l’augmentation de l’insécurité en France est proportionnel à l’âge des sondés. Ainsi, les moins de 35 ans ne sont que 49% à lui assigner ce rôle (22% rôle mineur, 17% aucun rôle) contre 50% pour les 35-49 ans (19% rôle mineur, 18% aucun rôle), ce sont 65% des 50-64 ans qui le jugent majeur (17% rôle mineur, 7% aucun rôle)

Du point de vue des catégories socio-professionnelles, les résultats montrent que 57% des CSP+ (21% rôle mineur, 13% aucun rôle) et des CSP- (19% rôle mineur, 18% aucun rôle) attribuent un rôle majeur à l’immigration dans l’augmentation de l’insécurité, contre 54% pour les inactifs (19% rôle mineur, 18% aucun rôle).

un clivage gauche-droite classique

Sur le volet politique, la question du rôle de l’immigration dans l’augmentation de l’insécurité en France obtient des résultats répondant au schéma classique. Ainsi, les sondés plus proches de la droite sont plus nombreux à lui attribuer un rôle majeur que ceux de gauche.

Ainsi, les sondés se réclamant de la France insoumise ne sont que 24% (32% rôle mineur, 39% aucun rôle) à attribuer un rôle majeur à l’immigration, contre 25% pour ceux du Parti socialiste (33% rôle mineur, 27% aucun rôle) et 35% pour ceux des Écologistes (24% rôle mineur, 33% aucun rôle).

A contrario, à droite de l’échiquier politique, les sondés valident très majoritairement l’idée d’un rôle majeur de l’immigration dans la hausse de l’insécurité en France. Ils sont respectivement 85% pour les proches des Républicains (5% rôle mineur, 3% aucun rôle) et 84% pour ceux du Rassemblement national (11% rôle mineur, 2% aucun rôle).

Enfin, les sondés se réclamant du parti présidentiel, Renaissance, ne sont que 42 % à attribuer à l’immigration un rôle majeur dans la hausse de l'insécurité en France (33% rôle mineur, 15% aucun rôle).

* Sondage réalisé entre les 7 et 10 novembre par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.011 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.