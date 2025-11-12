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Vents violents : voici les 16 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le prévisionniste national Météo-France a placé 16 départements en vigilance jaune vents violents, ce jeudi 13 novembre.

De fortes bourrasques attendues. Pas moins de 16 départements français ont été placés en vigilance jaune pour vents violents, ce jeudi. Ces perturbations concernent notamment le centre-est de l'Hexagone.

Sont concernés : l'Ain, l'Allier, l'Ariège, l'Aveyron, le Cantal, la Haute-Garonne, l'Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Rhône, la Saône-et-Loire et le Tarn.

© Météo-France

Les perturbations venteuses devraient durer tout au long de la journée, comme l'annonce Météo-France.

Les températures en hausse ce jeudi

Grâce à la présence du vent et d'une couverture nuageuse moindre, la moitié sud-est de la France bénéficiera d'un temps plus ensoleillé que celle nord-est, où les nuages et la pluie intermittente seront attendus, ce jeudi.

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Côté température, la légère hausse entreprise ce mercredi 12 novembre se poursuivra, avec 18 °C annoncés à Paris, 19 °C à Marseille, 20 °C à Auxerre, Bourges et Vichy, 21 °C à Bordeaux et même jusqu'à 23 °C à Biarritz.

Ventvents violentsvigilance météo

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