Vents violents : voici les 16 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Météo-France a placé 16 départements en vigilance jaune «vents violents» pour la journée du mercredi 12 novembre. Des rafales de 100 km/h sont attendues localement.

Un coup de vent sur l'Hexagone. Seize départements ont été placés en vigilance jaune par Météo-France pour des risques de vents violents au cours de la journée du mercredi 12 novembre. Les prévisionnistes recommandent la prudence.

Les départements concernés sont : l'Ain, l’Allier, l'Ariège, l’Aveyron, le Cantal, la Haute-Garonne, l’Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Rhône, la Saône-et-Loire, et le Tarn.

©Météo France

Des rafales atteignant les 100 km/h

«De la Bretagne à la pointe du Cotentin, le temps restera très nuageux avec des pluies passagères et du vent de sud jusqu'à 60 km/h en rafales. Ailleurs, hormis quelques brouillards éphémères dans le nord-est, le temps restera sec et bien ensoleillé avec tout au plus la présence d'un voile nuageux», annonce Météo-France.

«Au sud, le beau temps sera contrarié par un vent de sud-est qui se renforce. Sur les Pyrénées, il soufflera de 70 à 90 km/h en journée, puis de 90 à 100 km/h en cours de nuit suivante. De la plaine toulousaine au Massif central ainsi que dans la vallée du Rhône, les rafales atteindront 60 à 70 km/h, localement 80 km/h», précise Météo-France

Côté températures, les minimales iront de 2 à 11 °C à l'intérieur des terres, d'est en ouest et de 10 à 16 °C près des côtes. Les maximales seront en hausse avec 14 à 20 °C en général, jusqu'à 21 à 24 °C dans le sud-ouest et même 25 à 27 °C dans les Pyrénées-Atlantiques.