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Yvelines : un évadé d’origine algérienne agresse sexuellement une adolescente

L'agresseur, qui devait rester en semi-liberté à Villejuif, a expliqué être malade et devoir rester chez sa petite amie, dans les Yvelines. [© FRED TANNEAU / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Une mineure de 17 ans a été victime d'une agression sexuelle dans une gare des Yvelines. L'individu en cause, un évadé d’origine algérienne, a écopé de trois ans et demi de prison.

Une affaire révoltante. Une adolescente de 17 ans a subi une agression sexuelle par un homme de 25 ans, le dimanche 2 novembre, comme relate 78 Actu.

Cette sombre histoire s'est déroulée le dimanche 2 novembre, vers 18 heures, à la gare de Maule (Yvelines). Tout a commencé lorsque l'individu d'origine algérienne a abordé la victime, lui demandant de l'aide pour obtenir un titre de transport.

La jeune fille lui est venue en aide mais une fois devant le distributeur à ticket, l'homme lui a fait des avances, lui demandant notamment de l'embrasser. Malgré le refus de l'adolescente, il l'a forcée. Puis, la victime a réussi à s'enfuir. Mais l'homme l'a rapidement retrouvée et a poursuivi son agression, lui touchant la hanche et le bas du dos. Il a continué ses avances jusque dans le train.

«De la peur, de l’angoisse, du stress»

Lors de son audience, la jeune fille a témoigné : «Quand il m’a embrassé, j’ai ressenti de la peur, de l’angoisse, du stress. Je me suis demandé : pourquoi ça m’arrive à moi ? Tout s’est mélangé dans ma tête. Je ne savais pas quoi faire. J’espérais juste que ça se termine rapidement».

L'homme de 25 ans a quant à lui expliqué déjà connaître cette jeune fille, qui lui aurait donné son compte sur le réseau social Snapchat. Une information qu'elle a contestée aussitôt. En plus de cette accusation d'agression sexuelle, le jeune homme a également dû expliquer pourquoi il se trouvait loin de son quartier de semi-liberté à Villejuif (Val-de-Marne).

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«J’étais malade, c’est pour ça que je suis resté chez ma copine à Maule», a-t-il affirmé pour se défendre et expliquer son évasion. Cet homme compte déjà six condamnations, dont une pour exhibition sexuelle devant une personne mineure. 

La procureure avait requis une peine de 30 mois d'emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français. 

Le tribunal a tranché : il a écopé de trois ans de prison pour cette agression et six mois de plus pour l'évasion et le non respect de sa semi-liberté. Une fois cette peine purgée, il devra quitter le territoire.

YvelinesAlgérieJusticefait diversAgression sexuelle

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