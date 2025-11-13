10 ans des attentats du 13-Novembre : tout savoir sur le bouclier Ramsès de la BRI, qui avait été utilisé au Bataclan

Lors de l’assaut final du Bataclan, le 13 novembre 2015, dans le couloir où deux terroristes islamistes retenaient onze otages, les forces de la BRI ont utilisé un équipement exceptionnel : le bouclier Ramsès. Ce bouclier de haute protection a résisté à 27 balles ce soir-là.

Véritable relique de la violence des échanges de tirs entre les forces d’intervention et les terroristes, le bouclier Ramsès, surnommé le sarcophage en raison de sa taille, a joué un rôle décisif dans la libération des derniers otages du Bataclan.

Derrière lui, le 13 novembre 2015, dix-huit hommes de la BRI progressent pour atteindre les otages. La mission est extrêmement périlleuse, derrière la porte, deux terroristes retiennent onze personnes, et le risque de tirs directs sur les captifs est immense. Au moment de l’assaut, le bouclier Ramsès sert de rempart face aux tirs nourris des kamikazes.

L’un des terroristes vide deux chargeurs de Kalachnikov, soit 27 balles d’armes de guerre, sur la structure. Le bouclier bascule vers l’avant à cause d’une petite marche invisible, mais les policiers parviennent à maintenir la progression. En trois minutes d’intervention, aucun otage ni aucun policier de la BRI n’est tué. Le bouclier a été déterminant.

180 kg, 1,80 mètre de haut et 1,20 mètre de large...

Le ministère de l’Intérieur le décrivait en 2015 comme «un dispositif de protection balistique destiné aux unités spécialisées d’intervention». Grâce à ses roulettes et à sa largeur, le bouclier permet d’avancer rapidement «dans la résolution d’une situation de crise et de se porter au plus près de la menace tout en bénéficiant d’un haut degré de protection».

Conçu par la société autrichienne Ressenig, à partir d’un prototype du RAID, le Ramsès est un bijou de technologie. Composé d’un panneau frontal de 180 x 60 cm et de deux panneaux latéraux orientables de 175 x 30 cm, il est fabriqué en kevlar, une fibre synthétique utilisée dans les gilets pare-balles, capable de résister à des tirs d’armes de guerre. Pour garantir visibilité et mobilité, des oculus sont intégrés à la structure. L’ensemble pèse environ 80 kg.

Un symbole de courage exposé dans les locaux de la BRI

Depuis l'assaut, le bouclier Ramsès est devenu un symbole fort de l’action de la BRI lors de cette nuit tragique. Il est désormais exposé comme un trophée dans une vitrine au 36, quai des Orfèvres, siège historique de la police judiciaire de Paris et de la BRI.

«Lorsque le chef de la BRI reçoit les candidats venus passer les tests, il les accueille systématiquement devant le bouclier. On veut des gens capables de faire face à ce type de confrontation», explique Pierre Le Coz, commissaire divisionnaire de la BRI, à M6.