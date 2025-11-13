13-Novembre : le chanteur d'Eagles Of Death Metal va demander la nationalité française

Jesse Hughes, chanteur du groupe Eagles of Death Metal, qui se produisait dans la salle du Bataclan lors des attentats du 13-Novembre, a annoncé qu'il souhaitait devenir un citoyen français, dix ans après le drame qui a profondément bouleversé la France.

Le 13 novembre 2015, Paris et sa banlieue ont été frappés par une série d'attentats coordonnés, revendiqués par Daesh, qui ont causé 132 morts, dont 92 rien que dans la salle de concert du Bataclan.

Dix ans après cette tragédie, Jesse Hughes, chanteur des Eagles of Death Metal qui se produisait ce soir-là, a révélé qu'il va demander la nationalité française lors d'une interview accordée au Parisien, publiée ce jeudi, quelques heures avant sa participation aux commémorations.

«Je me sens Français maintenant [...] Je vais le faire, je ne plaisante pas. J’aime ce pays, j’aime ses habitants», a déclaré le musicien, qui a interprété «You’ll Never Walk Alone» de Gerry and the Pacemakers dans le jardin du souvenir, avec le Chœur du 13 et celui de Radio France.

Eagles of Death Metal performait devant près de 1.500 spectateurs dans la mythique salle de concert lorsque trois terroristes ont ouvert le feu sur eux, avant d'être abattus par les forces de l'ordre. Il s'agissait de la quatrième, et la plus meurtrière, attaque de cette soirée, après celles survenues près du Stade de France pendant un match France-Allemagne et dans les 10e et 11e arrondissements.

«Ils m’ont donné une deuxième chance»

Depuis, l'artiste a gardé un lien particulier avec l'Hexagone. Pour preuve, son immense tatouage en noir et blanc sur son dos représentant l’emblème et de la devise de la capitale, «Fluctuat Nec Mergitur» («Battu par les flots mais ne sombre pas»), devenu un slogan de résistance après les attentats.

«Ils m’ont pardonné. Ce qui n’est pas le cas en Amérique. Les Français ont compris que j’étais une victime, moi aussi, que j’étais l’un d’eux et ils m’ont donné une deuxième chance», a-t-il notamment confié, faisant notamment référence à ses propos polémiques en 2016 suggérant que la sécurité du Bataclan était de mèche avec les terroristes.

Présent chaque année aux commémorations, Jesse Hughes entretient une relation forte avec les rescapés, ses «frères et sœurs». «Ce ne sont pas des survivants, ce sont des guerriers. Je ne crois pas dans le concept de "survivre". Ce qu’ils ont fait depuis dix ans, c’est bien plus fort que cela. [...] [Ils] font vivre la culture, la démocratie, la liberté. Le millier de personnes qui participe aux cérémonies vont brandir une bannière de liberté dont la France peut être fière», a-t-il expliqué.

Le rockeur, qui prépare un nouvel album après dix ans, a confessé qu'il espérait toujours rejouer dans la salle chère à son cœur. «Ce serait le plus grand des honneurs… Quand Sting y a joué pour la réouverture, j’étais si heureux que la salle soit à nouveau vivante. Rien n’arrêtera ça. On ne peut pas tuer le rock’n’roll», a-t-il affirmé.