Calendriers de pompiers, éboueurs et agents municipaux : voici comment éviter les arnaques

La fin de l'année est souvent synonyme de vente de calendriers. Conséquence ? Une vague d'arnaques sévit aussi dans l'Hexagone. Les autorités appellent donc à la vigilance et rappellent les bons réflexes à adopter.

Pompiers, agents municipaux, éboueurs ou membres d'association... Ils sont nombreux en cette fin d'année à entamer leur traditionnelle campagne de vente de calendriers. Mais face aux usurpations d'identité, il est de plus en plus compliqué pour eux de mener leur mission à bien.

Plusieurs villes déjà touchées

A l'instar de Montsûrs dans les Ardennes, où la municipalité a été alertée, début octobre, sur la présence de deux jeunes filles vendant des calendriers soi-disant au nom de la commune.

Le 7 novembre dernier, dans le sud, à La Seyne-sur-Mer (près de Toulon), des individus se présentant comme agents municipaux ou du service Propreté de la métropole TPM circulaient avec de faux calendriers. La mairie avait publié un communiqué pour alerter la population qu'aucune vente officielle n'était en cours.

Plus récemment, le 10 novembre, une femme d'une cinquantaine d'années a repéré la maison d'une personne âgée et a pénétré dans la résidence sans frapper, à Sundhoffen (dans le Haut-Rhin), une commune d'un peu moins de 2.000 habitants.

Il est aussi important de rappeler que dans la capitale les agents de la Ville de Paris ne peuvent pas faire ces quêtes. En effet, ces derniers ont la stricte interdiction, par avis préfectoral, de solliciter quelque gratification que ce soit.

Les bons réflexes à adopter

Pour s'en prémunir, quelques précautions simples peuvent faire toute la différence. D'abord, vérifier l'identité du vendeur. Demandez une carte professionnelle, un badge et observez la tenue (pour les pompiers : uniforme). Un calendrier sans logo institutionnel ou avec des visuels génériques est suspect. Celui proposé par votre facteur doit par exemple arborer obligatoirement le logo La Poste, de manière visible.

Ne jamais laissez entrer un inconnu sur un simple prétexte. De plus, vérifier auprès de votre mairie ou gendarmerie locale si une vente est prévue dans votre commune et par quelles professions elle s'est autorisée.

Aucune somme n'est imposée. Quand on vous vend un calendrier, c'est généralement un don libre ou une participation. Un montant fixe exigeant peut indiquer un démarchage frauduleux. Les pompiers vous remettent normalement une facture.

En cas de doute, composez le 17 ou contactez votre mairie.