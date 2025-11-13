Fortes pluies : ces 13 départements où il devrait pleuvoir abondamment ce vendredi

Météo-France annonce que de fortes pluies risquent de s'abattre sur de nombreux départements ce vendredi 14 novembre.

Des pluies abondantes sont attendues dans ces territoires ce vendredi. Dans le quart sud-est de la France, 13 départements seront en proie à des «phénomènes dangereux» liés à des fortes pluies, voire diluviennes, vendredi 14 novembre.

Son concernés plus précisément : les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Gard, la Lozère, l'Ardèche, le Drôme, l'Isère, la Haute-Savoie, la Savoie, l'Ain, le Rhône et la Loire.

© Météo-France

Comme le présente Météo-France dans son bulletin prévisionnel, «l'épisode de pluies intenses débute sur les Cévennes vendredi», un massif montagneux du sud de la France. Ce phénomène, entraînant des pluies diluviennes et qualifié parfois d'épisode cévenol, devrait se poursuivre jusqu'a samedi dans cette région.

«Ces phénomènes pourraient déclencher une vigilance orange»

«Les phénomènes dangereux désignent des événements météorologiques de forte

intensité pouvant entraîner des conséquences graves pour la sécurité des personnes et des biens. Ces phénomènes pourraient déclencher une vigilance orange s'ils se produisaient dans la période couverte par la Vigilance météorologique», précisent les météorologues.

Les intempéries majeures peuvent provoquer des inondations par ruissellement et par débordement qui peuvent avoir des conséquences graves. Cela peut notamment donner lieu à des glissements de terrain, des inondations (notamment en points bas) et peut également causer des difficultés sur les routes.

Une vigilance accrue est ainsi nécessaire pour les automobilistes, qui pourraient voir leur visibilité nettement réduite et la qualité des routes dégradée par la montée des eaux.