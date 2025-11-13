«Il faudra des directeurs qui fassent preuve de courage» : ce syndicaliste pénitentiaire circonspect après l'annonce d'un quartier de haute sécurité à la prison d'Aix-Luynes

Quatre nouveaux quartiers de lutte contre la criminalité organisée vont prochainement voir le jour en France. L’un d’eux sera implanté à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Les agents pénitentiaires accueillent la nouvelle avec satisfaction, tout en exprimant plusieurs inquiétudes.

En septembre 2026, le centre pénitentiaire d’Aix-Luynes accueillera un nouveau quartier de haute sécurité. Situé dans une zone d’activités à cinq kilomètres du centre d’Aix-en-Provence, le site sera adapté et les bâtiments existants partiellement restructurés.

La majorité des syndicats de surveillants saluent la création de cette structure. «On a choisi un bâtiment bien défini, à l’écart des autres, avec des parloirs hygiaphones et une véritable étanchéité. Cela a du bon sens : c’est l’une des plus grandes structures de la région. Dans la région marseillaise, le narcobanditisme est très présent», souligne Cyril Huet-Lambing, secrétaire général adjoint du Syndicat pénitentiaire des surveillant(e)s (SPS).

Une trentaine de détenus dans le nouveau quartier de haute-sécurité

Mais les représentants du personnel s’interrogent sur les moyens qui seront réellement alloués. Actuellement, 2.200 détenus sont hébergés à Aix-Luynes pour 1.400 places, soit un taux d’occupation proche de 160 %.

Une situation dénoncée de longue date par les syndicats. «On rappelle qu’il y a déjà eu des drames et des défaillances dans l’établissement faute de personnel suffisant pour assurer la surveillance. Au-delà des moyens humains, financiers ou technologiques, il faudra aussi des directeurs qui fassent preuve de courage. Quand on voit des ordinateurs ou des autorisations dans les cellules de certains détenus radicalisés, ça pose question», alerte encore Cyril Huet-Lambing.

Ce nouveau quartier de lutte contre la criminalité organisée devrait accueillir une trentaine de détenus. Il s’inscrit dans la politique menée par Gérald Darmanin, ministre de la Justice, qui souhaite «couper les narcotrafiquants de leurs réseaux».