«J'ai été une victime mais je ne le suis plus» : dix ans après le Bataclan, Arthur Dénouveaux revient sur les attentats du 13-Novembre et leurs conséquences

Le 13 novembre 2015, Arthur Dénouveaux était présent dans la fosse du Bataclan. S'il a réussi à quitter la salle de concert sans être touché par les balles des terroristes, cette tragédie a eu d'importantes répercussions sur sa vie. Président de l'association Life for Paris, il est revenu pour CNEWS sur une décennie d'épreuves et de reconstruction.

Une soirée tragique, marquée à jamais dans sa mémoire. Le vendredi 13 novembre 2015, Arthur Dénouveaux faisait partie des 1.500 personnes qui assistaient au concert du groupe de hard rock américain des Eagles of Death Metal, dans la salle du Bataclan. Rescapé des pires attentats que la France ait connu sur son sol depuis 1945, le président de l'association de victimes Life for Paris a accepté de revenir, pour CNEWS, sur ces événements et les dix années qui ont suivi.

Comment s'est déroulé votre 13-Novembre ?

J'étais l'une des centaines de personnes qui se trouvaient dans la fosse du Bataclan pour assister à un bon concert et qui se sont retrouvées sous le feu des terroristes. J'ai eu de la chance, puisque je ne me suis pas pris une balle au début des tirs. Après avoir été projeté au sol par le mouvement de foule, j'ai réussi à ramper jusqu'à la sortie de secours située derrière la scène, juste avant qu'un des assaillants ne se fasse exploser sur scène. Tous ces événements ont duré environ une dizaine de minutes.

Je me suis alors retrouvé dans la rue et j'ai aidé les membres du groupe à s'enfuir en les faisant monter dans un taxi. J'en ai pris un à mon tour et je suis rentré chez moi, en récupérant ma femme, qui n'était pas au Bataclan, sur le chemin. Comme tous les Français, j'ai suivi la fin de la soirée sur les chaînes d'information en continu.

Avez-vous immédiatement réalisé ce que vous aviez vécu ?

Je me suis rendu compte très vite qu'il y avait eu un attentat. Quand je suis sorti de la salle, j'ai su ce qu'il venait de se passer. Mais cela m'a pris plusieurs mois, jusqu'au début de l'année 2016, pour accepter que je n'ai pas été qu'un simple témoin, mais une victime de ces attentats. Je m'en suis sorti sans blessure physique : vu le nombre de morts et le nombre de blessés, on se dit «j'ai eu de la chance».

Mais la réalité, c'est que des images reviennent, il y a du stress post-traumatique qui arrive. On parle de blessures invisibles pour les blessures psychologiques, et elles le sont réellement pour les personnes qui les subissent. On ne les voit pas mais elles sont latentes.

Comment avez-vous géré ce traumatisme ?

Ma chance réside dans le fait que j'ai un bon boulot dans lequel je me plaît, une famille aimante et que je n'avais pas de traumatisme préexistant. J'ai également donné du temps à la psychothérapie et cela a fonctionné. Ensuite, avec l'association Life for Paris, j'ai réussi à trouver du sens à tout cela, à essayer de faire quelque chose qui me rendait un peu fier.

De quelle manière vous êtes-vous engagé dans cette association, dont vous êtes actuellement le président ?

Au tout début, je n'ai pas vraiment été l'un de ses moteurs. J'étais présent parce que je parle très bien anglais et j'ai proposé de communiquer avec les victimes étrangères afin de les aider. En septembre 2016, je suis devenu l'un de ses vice-présidents puisqu'il fallait faire un discours devant le président de la République : à cette occasion, il fallait avoir un titre.

Ensuite, ceux qui ont dirigé l'association depuis le départ sont partis en septembre 2017, usés psychologiquement, et je suis devenu le président de Life for Paris à ce moment-là. Plus globalement, être un de ses membres m'a beaucoup aidé. J'ai accepté que c'était normal que je me sente mal après les attentats, que j'étais réellement une victime même si je n'étais «que» blessé psychologiquement. Cela a été reconnu plus tard dans le débat public, mais ce n'était pas si évident juste après.

Est-ce que l'association vous a aidé à nouer des liens avec les autres victimes ?

Oui, très clairement. Nous avons été jusqu'à 800 membres et on se voyait très régulièrement, soit pour prendre des apéros, soit pour aller à des commémorations ou pour aller à des concerts. C'est une association qui a même créé plusieurs couples et je m'y suis fait beaucoup d'amis.

Il y a une forme de proximité : sans connaître les histoires personnelles des uns et des autres, on sait que nous sommes tous liés par quelque chose de commun, comme dans une grande famille. Cela facilite les contacts. Et cette histoire étrange que l'on partage est difficile à communiquer avec l'extérieur. Le fait que ce soit facile entre nous a beaucoup joué pour tisser des liens.

À l'occasion des dix ans du 13-Novembre, l'association va être dissoute. Pourquoi ?

Quand nous avons créé Life for Paris, nous avons déterminé notre rôle dans des statuts : regrouper les victimes, aider à leur indemnisation, leurs soins, épauler l'Etat dans son action et participer au travail de mémoire. Quand le procès des attentats s'est terminé (le verdict a été rendu le 29 juin 2022, ndlr), nous nous sommes rendu compte que la seule chose qui restait était le travail de mémoire. Nous avons alors considéré que nous aurions fait ce que nous devions le 13 novembre 2025, avec l'inauguration du jardin du mémoriel, derrière la Mairie de Paris.

Notre combat est désormais de dépasser notre statut de victime.

Et puis, notre combat est désormais de dépasser notre statut de victime. Est-ce que nous allions garder une association de victimes en place pour permettre aux gens de ne plus l'être ? Non, cela n'a pas de sens. À l'occasion de cette dissolution, nous pourrons tous nous demander si nous sommes encore des victimes ou pas.

Comment vous qualifieriez, à titre personnel ?

J'ai été une victime, mais je ne le suis plus. Je n'ai pas de problème avec ce mot, mais j'ai dépassé ce statut. En revanche, c'est important de ne pas le nier. Ne pas en parler, c'est la source de gros problèmes. Il faut reconnaître que je l'ai été, que j'ai été mal, bouleversé, mais ce n'est plus le cas : la justice est passée et je me suis soigné. Je ne suis plus comme avant mais je me suis stabilisé dans un nouvel état.

Vous sentez-vous bien, dans ce «nouvel état» ?

En ce moment, nous sommes en novembre, je me sens juste bien. Mais le reste de l'année, je peux dire que je vais très bien. Après, le seul bémol que je mets à tout cela, c'est le suicide de Fred Dewilde, un ami rescapé du Bataclan, en mai 2024. Quand on me demande si je suis guéri, je dis que je suis en rémission, parce qu'il faut avoir beaucoup d'humilité face à cela : le stress post-traumatique peut ressurgir à n'importe quel moment.

Votre dernier livre, «Vivre après le Bataclan», aux éditions du Cerf, s'ouvre justement sur la perte de votre ami, Fred Dewilde, et vous expliquez que c'est cet événement qui vous a poussé à l'écrire.

Oui. Je n'avais pas du tout prévu de le faire, mais Fred s'est suicidé et cela m'a pris par surprise. Je l'avais vu quelques jours avant, il avait l'air de tenir tout cela à distance... On m'a ensuite demandé de parler à son enterrement, et ce que j'y ai raconté a servi de point de départ au livre.

Je voulais aborder les questions qui restent en suspens après les attentats, le fait que la société ne soit pas étonnée qu'un rescapé du 13-Novembre se suicide des années après, qu'il y avait des choses qui n'étaient toujours pas réglées en France.

J'ai l'impression que notre pays est toujours traumatisé par le 13-Novembre.

J'ai creusé toute ma réflexion je me suis posé cette question : peut-on guérir de son traumatisme si la société autour ne l'a pas fait elle-même ? Et j'ai l'impression que notre pays est toujours traumatisé par le 13-Novembre. Quand j'en parle avec des gens, cela les touche au plus profond d'eux. Comment voulez-vous aller mieux si la personne en face de vous, qui n'y était pourtant pas, se sent mal à l'aise ? Ce n'est pas évident.

Comment expliquez-vous ce phénomène ?

Déjà, par la violence brute des événements, avec un commando projeté de l'extérieur mais composé d'européens plutôt insérés pendant toute une partie de leur vie. Ensuite, tous les Français sont susceptibles d'aller boire un verre en terrasse, d'aller voir un match de football au Stade de France ou d'assister à un concert dans une salle à Paris. Tout le monde peut se dire «j'aurais pu y être» : c'est le choc initial.

Et si la société ne s'en est pas remise, dix ans après, c'est parce que l'on a instauré l'Etat d'urgence sans forcément évoquer la cause profonde des attentats. On a fait plein de minutes de silence, mais on ne s'est pas demandé aussi clairement qu'on aurait dû le faire pourquoi autant de Français sont allés en Syrie, pourquoi des jeunes Belges et des jeunes Français sont entrés dans une salle de concert et ont tiré dans le dos d'autres gens du même âge qu'eux.

Faute de réponse, on a l'impression que ça peut arriver de nouveau. Et comme nous vivons toujours sous le régime de vigipirate, qu'il existe toujours des menaces d'attentats, le faille ouverte le 13 novembre 2015 ne s'est pas refermée. On a fait des lois sur le renseignement, et j'en suis heureux, puisque cela a diminué le risque de commission d'attentats. En revanche, il y a toujours autant de jihadistes prêts à en commettre. C'est quand même inquiétant. On a fini par apprendre à vivre avec cette menace, et le 13-Novembre, en montrant qu'elle peut passer à l'action, marque encore les gens.

Dix ans après les attentats quel est votre sentiment vis-à-vis des terroristes ?

Je me sens très éloigné d'eux, je n'ai jamais voulu qu'on ait un lien. Ce sont eux qui m'ont forcé à ce qu'on ait une histoire commune, les attentats du 13-Novembre. Mais je ne pense pas, en bien ou en mal, au fait qu'ils soient en prison. Je considère qu'ils ont fait des choix et que la société a, à juste titre, durement sanctionné ces choix, mais ce n'est pas ma vengeance.

D'ailleurs, la justice m'a même libéré du lien avec eux. Des victimes se posent la question du pardon, mais à titre personnel, je ne me la suis jamais posée parce que je ne voulais pas entrer dedans. Dans tous les cas, j'aurais des difficultés à pardonner aux jihadistes qui ne renoncent pas au jihad, parce que dans leurs luttes, ils font de leurs victimes des objets. Et cela, pour moi, empêche le pardon.

Vous abordez le procès des attentats du 13-Novembre. Comment avez-vous vécu ces dix mois d'audiences et le verdict ?

Cela a été un événement qui m'a beaucoup bousculé et accaparé, mais je suis très heureux du déroulé de ces événements. C'était un procès modèle, on nous a donné du temps, des moyens financiers, cela s'est bien passé. Quand j'en parle avec d'autres victimes, nous avons tous pu dire ce que l'on voulait à la barre et les accusés ont pu se défendre comme ils le voulaient. Si on devait le refaire aujourd'hui, je ne vois pas ce que l'on aurait pu faire de mieux.

Pendant ce procès, vous avez échangé des messages vocaux avec la journaliste Charlotte Piret et un avocat en charge de la défense d'un des accusés, Me Xavier Nogueras. Que retirez-vous de cette expérience ?

C'était inattendu de parler avec ces deux personnes. Ce qui m'a toujours animé, c'est que face au terrorisme islamiste, la France est avant tout une démocratie. Médias, victimes, avocats de la défense ou des parties civiles, nous sommes là pour faire vivre un système démocratique face à la folie jihadiste.

C'est aussi ce qui m'a animé en tant que dirigeant d'association : rappeler à quel point notre pays est beau. La France est un pays de liberté, et il faut être dans un pays vachement libre pour faire un livre de nos échanges [«Et nous nous sommes parlé : procès des attentats du 13 novembre 2015», aux éditions de l'Aube, ndlr].

Ce livre fait partie des cinq ouvrages que vous avez écrit ou co-écrit. Est-ce que cela vous a aidé à surmonter l'épreuve du 13-Novembre ?

Oui, assurément. Ma reconstruction est passée par des réflexions sur le sujet. Je n'avais pas tant envie de comprendre pourquoi les attentats ont eu lieu, parce que c'est très dur à saisir, mais de savoir ce que la société faisait de tout ça. Les premiers livres étaient surtout l'occasion de me confronter à des experts.

Mais avec «Vivre après le Bataclan», je voulais parler de ma propre expérience, celle d'un survivant. Cela m'a fait du bien de coucher ça sur le papier. Surtout, cela permettra à mes parents de comprendre par où je suis passé, de laisser une trace de ce moment. Je pense aussi à mes filles : aujourd'hui elles sont petites, mais quand elles m'en parleront, j'aurais peut-être évolué. Là, je leur explique comment je me sentais à cet instant. Réfléchir et laisser une empreinte, cela m'a beaucoup aidé à me reconstruire.

Comment aborderez-vous le sujet avec vos enfants ?

Ils sont trop encore jeunes (l'aînée à 6 ans, ndlr), je n'ai pas envie de donner une victoire aux terroristes et qu'ils en fassent des cauchemars. Mais je le ferais un jour même si c'est difficile d'aborder le sujet dans mon cercle proche. Beaucoup plus qu'avec des inconnus ou des journalistes.

Je pense que c'est très important de reconnaître que j'ai un travail à faire pour que mes enfants connaissent cette partie là de ma vie. Quand ils seront plus vieux, ils sauront tout du 13-Novembre, mais je dois arriver, graduellement, à leur faire comprendre ce qu'il s'est passé. Et cela montre toute la difficulté de transmettre une mémoire qui fait du sens dans un événement comme celui-ci.

Est-ce que le 13-Novembre a changé quelque chose au sein de votre famille ?

Cela reste un sujet difficile. Chaque année en novembre mes proches et moi sommes à cran. Mais l'avantage, c'est qu'à force d'en parler via mon statut de président de Life for Paris, ils savent où j'en suis. Ça ne sera jamais un moment agréable, mais on a réussi à le cantonner et à s'expliquer, notamment grâce aux livres et à mes interventions médiatiques.

Pour moi, c'est un gros enjeux de réussir à partager ce que l'on pense avec ses proches. On a tous cette difficulté en tant que victime, surtout qu'ils ont souffert des conséquences des attentats, mais sans avoir avoir eu de reconnaissance.

Dix ans après les attentats, une grande cérémonie de commémoration aura lieu ce jeudi 13 novembre. Comment l'abordez-vous ?

Avec tous les membres de l'association, nous avions envie que tous les Français partagent ce moment-là avec nous, que nous nous rassemblions autour du 13-Novembre, que ce moment soit digne et que nous y réfléchissions tous ensemble.

Thierry Reboul, qui a organisé cette cérémonie, nous a intégré dès le début dans le processus de création. Il nous a parlé, il s'est inspiré de ce que nous avons fait depuis 2016 avec Life for Paris et les autres associations de victimes, notamment 13onze15.

Cette année, il y aura des commémorations devant les lieux des différentes attaques. Le président de la République fera un discours et des poèmes seront lus. Nous voulions que ce moment rende hommage aux morts, aux vivants, mais surtout à l'esprit et à la culture française, au fait que nous n'avions pas cédé face aux jihadistes.

L'année dernière, vous avez porté la flamme lors du relai olympique devant le Bataclan, était-ce un premier moment de communion avec les Français ?

Je l'ai effectivement porté devant la salle, le 14 juillet 2024. C'était un moment très symbolique et cela a prouvé que nous pouvions faire une communion avec tous les Français, puisque des milliers de personnes, qu'on ne voit pas aux commémorations, étaient présentes. Elles étaient à la fois émues et heureuses. Il y a un lien fort entre les Jeux, Thierry Reboul (qui a notamment dirigé la cérémonie d'ouverture des JOP, ndlr) et le fait d'avoir porté la flamme.

C'était un moment de communion républicaine et je souhaite que ce soit exactement la même chose pour les commémorations des dix ans du 13-Novembre : on peut vivre un moment tous ensemble, mettre de côté nos différences, nos dissensions, et lier ce moment à la force de la vie, à notre pays.