«Le Bataclan est inscrit dans mon cerveau à jamais» : le témoignage émouvant de la maman de la mère de Précilia, tuée il y a 10 ans

Il y a dix ans, 1.500 personnes ont connu l’horreur dans la salle de concert du Bataclan. Quatre-vingt-dix d’entre elles ont été assassinées par des terroristes islamistes. Parmi les victimes se trouvait Précilia, 35 ans, présente dans la fosse ce soir-là.

La nuit du 13 novembre 2015 a marqué la France à jamais. Pour les familles endeuillées, le traumatisme reste intact. Patricia, la mère de Précilia, vit toujours avec la présence de sa fille. Ce soir-là, au Bataclan, Précilia assistait au concert avec son compagnon Manu. Tous deux ont été tués dans cette nuit d’effroi.

Depuis dix ans, la chambre de Précilia est restée telle qu’elle l’avait laissée. Ses affaires n’ont pas bougé. «Je n’arrive pas à y toucher. Elle est toujours là, et je veux qu’elle soit toujours là», confie Patricia, émue.

«Le devoir de mémoire est ineffaçable»

Le 5 novembre dernier, boulevard Voltaire, Patricia a accepté de retourner au Bataclan. Pour elle, revoir les lieux de l’attentat reste une épreuve déchirante, un face-à-face avec la douleur.

«J’y passe parce que ça fait partie de ma vie. Le Bataclan est inscrit dans mon cerveau à jamais. Le devoir de mémoire est ineffaçable, indélébile. C’est comme ça que j’arrive à vivre», témoigne-t-elle, debout devant la façade du bâtiment.

À l’occasion des dix ans des attentats, sa famille a préparé une vidéo retraçant sept années de sa vie, à partir d’images que la jeune femme avait elle-même réalisées.

Précilia aurait eu 45 ans cette année.