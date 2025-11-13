Marseille : un homme tué par balles, en plein jour, à proximité de la plus grande salle de concert de de la ville

Un nouvel assassinat est survenu à Marseille (Bouches-du-Rhône), ce jeudi 13 novembre, au cours duquel un jeune homme a été tué par balles au niveau d’un rond-point fréquenté du 4e arrondissement. Les suspects sont actuellement recherchés.

Un 15e narchomicide dans la cité phocéenne ? Un homme de 25 ans a été abattu par balles en pleine rue, ce jeudi 13 novembre, près de la plus grande salle de concert de Marseille (Bouches-du-Rhône), a indiqué une source policière à CNEWS. Les premiers éléments suggèrent un règlement de compte lié au trafic de drogue.

Les faits se sont déroulés vers 14h30 au niveau du rond-point de Claudie-Darcy, se situant à proximité de la salle du Dôme et de l’hôtel de département des Bouches-du-Rhône.

Touchée par plusieurs balles, notamment au thorax, la victime était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours. Malgré des tentatives de réanimation pendant près d'une heure, l'homme est décédé.

La police scientifique déployée sur place

Selon des sources concordantes, les deux suspects se seraient enfuis sur un deux-roues. La police scientifique a été déployée sur place, tandis que les deux assaillants sont actuellement recherchés.

Si le lien avec le narcobanditisme n'a pas encore été établi, la cité phocéenne est régulièrement le théâtre de narchomicides liés au trafic de stupéfiants et aux guerres des gangs pour le contrôle des points de deal.

Le 9 octobre dernier, un homme de 37 ans avait été tué au fusil d’assaut, rue de Crimée, à proximité d’une salle de sport dans le 3e arrondissement. Interpellés deux heures plus tard, les suspects, âgés de 18, 23 et 30 ans, ont été mis en examen lundi soir pour «meurtre en bande organisée, complicité de meurtre en bande organisée, recel en bande organisée», entre autres.