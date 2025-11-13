Missiles nucléaires : avec les ASMPA-R, la France achève la modernisation totale de son arsenal de dissuasion

Un Rafale de la Marine a tiré ce jeudi un missile air-sol moyenne portée rénové (ASMPA-R). La réussite de ce tir d’essai signe la modernisation de l’arsenal français, gage de crédibilité face à «l’agressivité» ambiante.

La dissuasion nucléaire française n’est plus à prouver. Avec la mise en service du missile ASMPA-R (Air Sol Moyenne Portée Amélioré-Rénové) pour la force aéronavale, la France a achevé le cycle de modernisation de ses missiles nucléaires. Désormais, la dissuasion nucléaire française dispose de missiles modernisés tant pour les sous-marins que pour les avions Rafale, aussi bien ceux de l'Armée de l'Air et de l'Espace que ceux de la Marine.

Cette mise en service opérationnelle «parachève la manœuvre de renouvellement des capacités de la composante aéroportée de la dissuasion nucléaire française», a souligné la ministre des Armées Catherine Vautrin dans un communiqué. Celle-ci s’est félicitée d’un tir d’essai réussi ce jeudi du missile ASMPA-R, sans charge nucléaire, par un Rafale de la Marine.

Bientôt un missile air-sol nucléaire de 4ème génération (ASN4G)

La France n’a pas dit son dernier mot et travaille déjà à la prochaine étape : le futur missile air-sol nucléaire de 4ème génération (ASN4G), à l'horizon 2035, et le missile balistique M51.4.

Cette modernisation s’inscrit dans une dynamique plus large de dissuasion nucléaire. En effet, après les différents essais par la Russie de nouvelles armes, les déclarations du président américain Donald Trump sur l'éventuelle reprise d'essais d'armes nucléaires, et la montée en puissance nucléaire constante de la Chine, les puissances nucléaires ont accéléré l’amélioration de leur armement pour conserver leur crédibilité technique.

Le général Fabien Mandon, chef d'état-major des armées, a jugé la semaine dernière «l'atmosphère sur le nucléaire préoccupante», pointant «un niveau de discours et d'agressivité (...) assez exceptionnel».