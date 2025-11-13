«Nuit de l'espérance» : l'église Saint-Ambroise honore la mémoire des victimes des attentats du 13 novembre 2015

A l'occasion des dix ans des attentats du 13-Novembre ce jeudi, l'église Saint-Ambroise de Paris proposera une soirée de commémoration ouverte à tous. Messe, chants, lectures et prières seront au programme de cet événement.

Dix ans après. Le 13 novembre 2025, l'église Saint-Ambroise, située dans le 11e arrondissement de la capitale, aura une pensée pour les victimes des attentats de Paris, survenus une décennie plus tôt. Cet événement, appelé «nuit de l'espérance», vise à ne pas oublier ce terrible drame.

Pour annoncer cette messe exceptionnelle et ces lectures, musiques, chants et prières qui l'accompagneront, la paroisse parisienne écrit : «Dans notre quartier, alors que le 13 novembre approche, plus que jamais nous ne pouvons l’esquiver. Il nous faut nous y risquer les uns avec les autres, les uns pour les autres».

© Eglise Saint-Ambroise

Cette soirée dédiée aux victimes sera ouverte à tous les riverains, qu'ils soient victimes, proches de victime, paroissiens, habitants du quartier, visiteurs et anonymes, dès 10 ans. L'entrée est libre et gratuite. Comme l'écrit le diocèse de Paris, «cette "nuit de l’Espérance" sera organisée autour de 3 temps forts : 19h, une messe commémorative, 21h, un oratorio convoquant d’immenses chefs-d’œuvre de musique sacrée dans un récit menant des ténèbres de l’angoisse à la lumière de l’espérance (chœur Ephata), jusqu’à 23h et enfin une veillée de lumière et d’adoration, plus intime et recueillie, ponctuée de lectures, de chants et de morceaux d’orgue, pendant laquelle l’église demeurera ouverte et illuminée, jusqu’à 2h».

Louis-Henry Despaigne : «Il existe un attachement à cette messe»

L'église Saint-Ambroise a été largement sollicitée à la suite des attentats du 13-Novembre en tant qu'édifice religieux le plus proche des lieux les plus touchés lors des événements survenus en 2015. Dès le 14 novembre de cette année, de nombreux passants avaient déposés fleurs et bougies devant l'église en hommage aux défunts et blessés.

Spontanément, l'église est donc devenue la chapelle à la mémoire des victimes de ces attaques tragiques, organisant notamment chaque année une messe de commémoration. A la fin des travaux entrepris par la paroisse, le projet de l'église est également de graver dans la pierre le nom de toutes les victimes.

«Depuis dix ans, nous avons en effet cette messe toute simple, à laquelle nous essayons de donner le plus de beauté possible. Ce n’est pas un événement médiatique, mais un certain nombre de proches de victimes ou de survivants, sans être croyants, y trouvent quelque chose qu’ils ne trouvent pas ailleurs, dans les cérémonies protocolaires. Nous essayons de les accueillir au mieux. Il existe un attachement à cette messe durant laquelle toutes les personnes décédées sont citées. C’est une manière de continuer à les faire vivre. Puis la messe se termine par une procession jusqu’à la chapelle du Souvenir», explique notamment Louis-Henry Despaigne, coordinateur du projet, à l'Homme Nouveau.