«Plus de 70 tonnes» : le record de saisies de cocaïne par les autorités françaises déjà battu en 2025

Les quantités de cocaïne saisies par les autorités françaises ont déjà dépassé le record de l'année dernière avec un total de «plus de 70 tonnes en septembre», a annoncé ce jeudi le patron de l'office anti-stupéfiants (Ofast).

Un record déjà battu. Évoquant des données arrêtées au mois de septembre, le patron de l’office antistupéfiants, Dimitri Zoulas, a révélé ce jeudi 13 novembre que «plus de 70 tonnes de cocaïne» ont déjà été saisies en 2025. Il s’agit d'un record, et d’une hausse spectaculaire par rapport aux années précédentes. Le chiffre devrait encore augmenter d’ici à la fin de l’année, a précisé le patron de l'Ofast.

S'exprimant sur Radio Caraïbes (RCI), Dimitri Zoulas, qui était en déplacement en Martinique, a rappelé qu'en 2024, l'ensemble des services de police, de gendarmerie mais aussi la marine avaient saisi «54 tonnes de cocaïne», soit une hausse de «130%» par rapport à l'année précédente qui était déjà un record avec «23 tonnes». «En 2025, on espérait une accalmie, pas du tout. En septembre, on était déjà à plus de 70 tonnes», a-t-il dit.

Le directeur de l'Ofast a précisé que «plus de la moitié de cette quantité a transité par la zone Caraïbe avant d'être interceptée ailleurs». Dimitri Zoulas a ajouté que la «production mondiale de cocaïne atteignait 4.000 tonnes» actuellement. «Elle bat tous les records. A partir du moment où le produit est si disponible, il est exporté principalement la Colombie, le Pérou et la Bolivie, dans toutes les directions et évidemment vers les Antilles», a-t-il poursuivi.

Avec une telle «abondance de production», il a relevé «une multiplication des réseaux capables de la faire venir en grande quantité» et en corollaire des saisies records par les autorités.

Frappes américaines

Interrogé sur les frappes américaines sur des embarcations vénézuéliennes notamment, soupçonnées de participer au trafic de drogue, Dimitri Zoulas a observé que «les trafics de stupéfiants font partie d'une géopolitique mondiale».

Le patron de l'Ofast a souligné néanmoins que «les Américains ne sont pas partout». «Pour l'instant, ils ont une vigilance et des frappes sur des embarcations qui montent vers les Etats-Unis». «Nous, ces vaisseaux-là ne nous concernaient pas particulièrement, notre zone d'action est géographiquement différente».

Depuis septembre, les États-Unis ont lancé une série de frappes dans les Caraïbes et le Pacifique contre des embarcations qu'ils accusent de transporter de la drogue, faisant au total 76 morts, selon un décompte réalisé à partir des chiffres des autorités américaines.