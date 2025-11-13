Qui est le rappeur BFK.16, auteur du clip ayant causé un incendie près de Lyon et interpellé pour violences avec armes en réunion ?

L'enregistrement d'un clip de rap a déclenché un incendie majeur, ce samedi, près de Lyon. Au centre de cet incident, l'artiste BFK.16, déjà connu des services de police, fait partie des quatre personnes interpellées par le parquet de Lyon pour violences avec armes en réunion. Voici ce que l'on sait de lui.

Dans l'air du temps. Après avoir été au centre du clip de rap qui a provoqué un violent incendie samedi dans la ville de Rillieux-la-Pape (Rhône), le chanteur BFK.16 a été arrêté par la police ce jeudi. Il fait partie des quatre personnes interpellées dans cette affaire.

Âgé de 18 ans, ce rappeur local surnommé «BFK.16» a été arrêté lors d'une opération menée à Rillieux-la-Pape et dans d'autres communes de l'agglomération lyonnaise. D'après une source policière, le jeune rappeur a déjà plusieurs interpellations à son actif, notamment pour rodéo urbain.

«ni moi ni mon équipe ne sommes responsables de cet incendie»

Une quinzaine de perquisitions ont en outre été menées lors de cette intervention. «D'autres devraient suivre dans les prochains jours», a ajouté cette même source.

Pourtant, sur les réseaux sociaux, le musicien a affirmé n'être en rien responsable des dégradations majeures survenues près de la ville lyonnaise : «Je souhaite affirmer avec la plus grande clarté que ni moi ni mon équipe ne sommes responsables de cet incendie. A aucun moment nous n'avons réalisé un acte qui, intentionnellement ou par négligence, aurait pu causer un tel drame».

Il reprend : «Nous comprenons l'émotion, la tristesse et parfois la colère que cette situation peut susciter. Je rappelle aussi que le tournage avait une vocation exclusivement artistique : la création d'un clip, une démarche culturelle qui n'avait pour objectif ni de créer un quelconque danger, ni d'exposer des habitants ou des familles».

Un public de plus en plus nombreux

Mise en avant d'une violence anti-police dans ses clips, apologie des armes à feu dans ses textes, images insistantes de stupéfiants et de grandes sommes d'argent, egotrip... Musicalement, BFK.16 reprend de nombreux codes modernes du rap pour satisfaire un public de plus en plus nombreux sur les différentes plates-formes d'écoute.

Suivi par 26.000 personnes sur Instagram, le chanteur originaire de Lyon a déjà compilé des centaines de milliers de vues sur YouTube, notamment grâce à son clip Audi Sport, qui a atteint le million de vues.