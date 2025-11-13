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Vents violents : voici les 21 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé 21 départements en vigilance jaune pour les vents violents concernant la journée de ce jeudi 13 novembre.

De fortes rafales de vent attendues dans la moitié sud du pays. Météo-France a placé 21 départements en vigilance jaune pour les vents violents ce jeudi.

© Météo-France

Les départements concernés sont l’Ain, l’Allier, l’Ariège, l’Aude, l’Aveyron, le Cantal, la Haute-Garonne, le Gers, l’Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Rhône, la Saône-et-Loire, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

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«Le vent de sud à sud-est souffle fortement sur la moitié sud du pays. Le vent d'Autan atteint 80-90 km/h en rafales dans son domaine jusqu'à 100 km/h sur le Lauragais. Sur le relief du Massif central, les rafales atteignent 70-80 km/h, localement 90 km/h. Il souffle jusqu'à 100-120 km/h sur les crêtes pyrénéennes et se renforcent même un peu plus dans la nuit. En Nouvelle-Aquitaine, le vent se renforce progressivement, atteignant 60-70 km/h en soirée. Dans le nord de la vallée du Rhône, les pointes atteignent jusqu'à 70-80 km/h», a anticipé Météo-France.

vigilance météovents violentsMétéo-France

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