10 ans des attentats islamistes du 13-Novembre : à quelle unité appartiennent les policiers qui seront décorés de la Légion d'honneur ?

Près de dix ans jour pour jour après les attentats islamistes du 13 novembre 2015, Emmanuel Macron a annoncé, jeudi lors de la cérémonie de commémoration, que les policiers qui sont intervenus au Bataclan seront décorés de la Légion d’honneur.

Un courage récompensé dix ans plus tard. C'est dans le Jardin du souvenir (4e arrondissement), inauguré le jour même, qu'Emmanuel Macron a rendu jeudi soir un ultime hommage aux victimes mais aussi aux forces de l'ordre.

Dix ans après les attentats de 13 novembre, le chef de l'État a annoncé que les policiers intervenus dans la salle de spectacle du Bataclan, où 92 personnes ont été tuées, seront décorés de la Légion d'honneur.

«en témoignage de la reconnaissance de la nation»

«Ces policiers (ndlr : de la BRI) intervenus dans les colonnes Alpha et Bravo pour neutraliser les assaillants […] seront élevés dans la Légion d’honneur en témoignage de la reconnaissance de la nation», a indiqué le chef de l’État.

Il a aussi rendu hommage aux «forces de l’ordre qui sont intervenues» dans la capitale et à Saint-Denis dans la foulée des attaques.

Le locataire de l'Élysée a évoqué les «deux hommes» de la brigade anti-criminalité (BAC) «qui en quelques minutes ont ouvert le feu et atteint un terroriste, arme de poing contre kalachnikov».

Dans une soirée remplie d'émotion, Emmanuel Macron a enfin cité les «hommes de la BAC 75, de la Brigade de recherche et d’intervention», du RAID, mais aussi «ces policiers municipaux arrivés avant les autres sur les terrasses, prenant tous les risques».