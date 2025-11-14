Crues : voici les 7 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Météo-France a placé sept départements en vigilance jaune en raison des risques de crues pour la journée de ce samedi 15 novembre.

Prenez garde ce samedi, sept départements sont placés en alerte jaune «crues» par Météo-France : l’Ardèche, l’Aveyron, la Corrèze, le Gard, la Haute-Garonne, la Lozère, et les Hautes-Pyrénées.

Les prévisionnistes ont annoncé un ciel très chargé le matin depuis la Bretagne, les Pays de la Loire et la Basse-Normandie jusqu'à la Bourgogne Franche-Comté, l'Auvergne Rhône-Alpes, le nord-est du Languedoc et la PACA, accompagnée d'averses parfois orageuses.

Les précipitations seront intenses sur le littoral de PACA, en Bourgogne, sur les Cévennes et dans la moyenne vallée du Rhône, où des cumuls importants sont attendus.

L'après-midi, le temps instable, avec averses et orages localisés, s'étendra aux régions au nord de la Loire jusqu'au Nord-Est. Du Jura à Rhône-Alpes et la PACA, les pluies orageuses persisteront, donnant des cumuls conséquents par endroits. De nouvelles averses gagneront les Pyrénées en soirée avant de gagner le sud-ouest.

Parmi les départements menacés de crues, l'Ardèche, la Corrèze, la Lozère, et les Hautes-Pyrénées sont également en alerte jaune pour «pluie-inondation», tandis que l'Ardèche, la Corrèze, le Gard et la Lozère font aussi l'objet d'une vigilance jaune pour orages.