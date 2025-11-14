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«Dans certains quartiers, dès qu'on installait une caméra de vidéoprotection, elle était systématiquement détruite», déplore le maire de Rillieux-la-Pape

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Dans certains quartiers, dès qu'on installait une caméra de vidéoprotection, elle était systématiquement détruite», a déploré Alexandre Vincendet, maire Horizons de Rillieux-la-Pape (Rhône), où un tournage d'un clip de rap a déclenché un violent incendie samedi 8 novembre. Depuis, quatre personnes, dont le chanteur, ont été arrêtées.

Rhônecaméra de surveillanceinsécuritéDégradation

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