«Dans certains quartiers, dès qu'on installait une caméra de vidéoprotection, elle était systématiquement détruite», déplore le maire de Rillieux-la-Pape

«Dans certains quartiers, dès qu'on installait une caméra de vidéoprotection, elle était systématiquement détruite», a déploré Alexandre Vincendet, maire Horizons de Rillieux-la-Pape (Rhône), où un tournage d'un clip de rap a déclenché un violent incendie samedi 8 novembre. Depuis, quatre personnes, dont le chanteur, ont été arrêtées.