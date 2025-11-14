Dans le sillage de Shein, de nouvelles plates-formes dont AliExpress, eBay et Wish, signalées à la justice pour vente de produits illicites

Après Shein, c’est au tour d’AliExpress, de Joom, d’eBay et de Wish d’être poursuivis pour vente de produits illicites. Le ministre du Commerce a signalé au total six plates-formes ce vendredi.

Le scandale Shein a ouvert la porte à de nombreux signalements. Six autres plates-formes internet ont été dénoncées en justice pour la vente de produits illégaux, a annoncé le ministre du Commerce Serge Papin selon les informations de l’AFP.

Il s’agit d’AliExpress, de Joom, d’eBay, de Temu et de Wish. Le ministre a fait savoir que la Répression des fraudes (DGCCRF) a découvert «qu'AliExpress et Joom vendaient aussi des poupées pédopornographiques» et que Wish, Temu, AliExpress et eBay «vendaient des armes de catégorie A, comme des poings américains et des machettes». Et d’ajouter que Wish, Temu et Amazon «ne respectaient pas leurs obligations de filtrage des mineurs aux images à caractère pornographique».

Shein bientôt auditionnée à l'Assemblée

Le ministre a indiqué avoir «signalé au procureur de la République l'ensemble des plates-formes qui proposaient des contenus illicites».

La semaine dernière, après avoir découvert que Shein vendait des poupées sexuelles ressemblant à des fillettes ainsi que des armes de catégorie A, le gouvernement avait sommé la plate-forme asiatique de supprimer de son site tous les produits illicites.

Bien qu’elle ait ainsi échappé à une suspension en France, la plate-forme est toujours sous le coup de procédures judiciaires. Elle doit être auditionné mardi à l’Assemblée nationale, devant la mission d’information sur les contrôles des produits importés en France.