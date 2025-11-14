Gare Montparnasse : violent, déjà condamné, interdit de porter une arme... Ce que l'on sait du profil du forcené

Les forces de l’ordre ont neutralisé un homme armé d’un couteau à la gare Montparnasse ce vendredi 14 novembre. Condamné pour violences conjugales, l'homme avait notamment menacé de tuer sa femme et ses enfants.

L'assaillant armé d'un couteau neutralisé par la police à la gare de Montparnasse, ce vendredi 14 novembre, avait déjà été condamné pour des faits de violence familiale, a indiqué une source proche du parquet.

Originaire de Wallis-et-Futuna, il avait été condamné le 22 septembre dernier par le tribunal correctionnel de Créteil à 18 mois de prison assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans pour «violences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours, par conjoint, en présence d’un mineur», «menace de mort par conjoint», et «violence n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail, par ascendant sur un mineur».

Sa peine incluait notamment l’obligation de travailler ou suivre une formation, de se soumettre à des soins, de dédommager les parties civiles, de participer à un stage de sensibilisation contre les violences conjugales et sexistes. Mais également, l’interdiction d'approcher le domicile et le lieu de travail de la victime, et de détenir une arme.

L'agresseur pris en charge en urgence absolue

Ce vendredi, peu avant 15h, l'individu de 44 ans est arrivé de Rennes à la gare parisienne pour se rendre au domicile de son ex-compagne. À sa descente, il a sorti un couteau en voyant les agents venus l'interpeller dans le cadre d'une enquête pour violences conjugales menée par le commissariat du Kremlin-Bicêtre.

Après avoir menacé d'autres voyageurs, il a placé la lame sous sa gorge et s'est tailladé le cou. Face à son refus d'obtempérer, un agent de la brigade des réseaux ferrés (BRF) lui a tiré dans la jambe. Il a rapidement été pris en charge en urgence absolue sans que son pronostic vital ne soit engagé. Un passant d’une cinquantaine d’années, légèrement blessé au pied par un ricochet de balles, a également été soigné.

Une enquête a été ouverte et confiée au 3e district de police judiciaire pour tentative d’homicide sur personne dépositaire de l’autorité publique, et une autre, confiée à l'IGPN, porte sur l'usage de l'arme à feu par le policier.

Une partie de la gare Montparnasse avait été évacuée et des trains ont été retardés et supprimés, mais la situation est revenue à la normale en début de soirée.