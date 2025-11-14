La justice autorise la messe célébrée à Verdun pour le maréchal Pétain ce samedi

Autorisée par l’archevêque, puis interdite par la mairie de Verdun, la messe pour le maréchal Pétain a été légitimée par le tribunal de Nancy. Celle-ci sera donc célébrée samedi 15 novembre en l'église Saint-Jean-Baptiste.

La messe pour le maréchal Pétain aura bien lieu ce samedi en l'église Saint-Jean-Baptiste de Verdun. Malgré l’interdiction du maire de la ville, le tribunal administratif de Nancy a tranché en faveur de cet hommage, ce vendredi 14 novembre.

Dans un communiqué, le tribunal a indiqué que la cérémonie «n’était pas, en elle-même, de nature à susciter des troubles à l’ordre public», «compte-tenu notamment de sa date et du lieu dans lequel elle était organisée».

Interdiction du maire de Verdun

De plus, «si l'organisation de la messe avait suscité, postérieurement à l'édiction de l’arrêté du maire de la commune de Verdun, des réactions de protestation, les éléments produits par la commune ne permettaient toutefois pas de caractériser, à la date de l'arrêté, l'existence d'un risque de troubles à l'ordre public», a-t-il estimé.

C’est le maire DVG de la ville de la Meuse qui avait pris un arrêté pour interdire cette cérémonie cette ce mardi. «Verdun est la cité de l'Universalité. Pétain est l'antithèse de l'Humanité», avait-il fustigé sur ses réseaux sociaux, faisant part de son «dégoût et de sa très vive colère».

Le tribunal saisi «en urgence»

À la suite de cette interdiction, l’Association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain avait alors saisi «en urgence» le tribunal pour une requête en référé-suspension. Chaque 15 novembre, jour de son anniversaire, le collectif organise une cérémonie pour lui rendre hommage.

Quelques jours plus tôt, l’archevêque de Metz, administrateur apostolique de la ville de Verdun les avait autorisés à célébrer cette messe pour le repos de l’âme du maréchal Pétain et des victimes de toutes les guerres. Le tribunal lui aura donné raison.

Héros de la Première Guerre mondiale puis chef du régime de Vichy, il a été frappé d'indignité nationale en 1945, accusé de collaboration avec l'Allemagne nazie.