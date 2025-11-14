Municipales : à 4 mois du scrutin, près de 6 maires sur 10 souhaitent se représenter, selon un sondage

Malgré la succession des crises depuis le début de leur mandat en 2020, près de six maires sur 10 envisagent de se représenter en 2026, selon une étude.

Prêt à repartir en campagne. Une enquête AMF/Cevipof-Sciences Po sur l'état d'esprit des maires révèle ce vendredi que 58% des édiles seraient prêts à se représenter aux prochaines élections municipales, qui se dérouleront en mars 2026.

«Le volontarisme a souvent pris le pas sur la résignation» à quatre mois du prochain scrutin, signe que «l'envie d'agir reste puissante malgré la fatigue», relève l'étude, réalisée auprès de plus de 3.700 maires.

Lors de ce mandat, entre 2020 et 2026, les élus ont traversé une crise profonde. Le rythme des démissions de maires, supérieur à 400 par an, n'a pourtant jamais été aussi fort. Principal facteur de cette crise, les désaccords au sein des conseils municipaux, qui «fragilisent la cohésion des équipes municipales», souligne l'étude, un tiers des maires étant confrontés à une «opposition structurée» dont 58% jugent qu'elle «joue un rôle négatif».

Les maires déclarent à 65% avoir déjà été victimes d'incivilités, soit 12 points de plus qu'en 2020. Ils sont 36% à avoir subi des injures et insultes (+7 points) ou encore à avoir été attaqués ou menacés (28%) sur les réseaux sociaux (+8 points), tandis que des agressions physiques sont signalées par 8% des maires (+3 points).

L’accès aux soins en tête des sujets

La volonté de poursuivre les projets engagés pour sa commune (79%) et servir l'intérêt général (78%) sont les deux premiers motifs cités pour repartir.

Ceux qui renoncent invoquent surtout le besoin de retrouver du temps pour leur vie personnelle (79%). L'âge joue un rôle clé : 73% des moins de 35 ans souhaitent repartir contre seulement 30% des plus de 75 ans. La satisfaction dans sa vie personnelle favorise également l'engagement, tandis que les maires de villages sont plus prompts à jeter l'éponge.

En cas de baisse des recettes, les maires couperaient d'abord dans le budget voirie et espaces verts, devant les aides aux associations et les dépenses culturelles, quand les Français sacrifieraient le sport, puis les aides aux associations et à la culture.

L'accès aux soins s'impose comme un thème de campagne prioritaire, tandis que la problématique des personnes âgées apparaît comme trois fois plus importante dans les très petites communes que dans les communes moyennes. Interrogés sur la situation financière de leur commune, près de 9 maires sur 10 la jugent «saine», soit plus de 10 points de plus qu'en 2022, année marquée par la crise énergétique.