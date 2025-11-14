Municipales à Paris : l'insoumise Sophia Chikirou officialise sa candidature

La députée LFI Sophia Chikirou a été officiellement investie comme tête de liste aux élections municipales de Paris en mars 2026. A 4 mois du scrutin, la gauche devrait donc partir divisée.

Annoncée depuis plusieurs semaines, La France insoumise a officiellement investi la députée Sophia Chikirou pour les élections municipales de Paris, qui se dérouleront en mars 2026. Dans un entretien accordé à l’AFP, l’élue de la 6e circonscription de la capitale a souhaité «incarner le Paris populaire».

Cette cadre du mouvement de Jean-Luc Mélenchon a déjà dessiné une partie de sa stratégie, visant à cibler les milieux populaires et jeunes comme les «13e, 18e, 19e, et 20e arrondissements» de Paris.

Comme notamment à Marseille et à Lyon, les Insoumis vont donc concourir au premier tour à Paris séparés du reste de la gauche. En effet, le Parti socialiste sera représenté par Emmanuel Grégoire. Celui-ci a déjà fait savoir qu’il refuserait tout accord avec LFI «au premier comme au second tour». Du côté des Ecologistes, David Belliard sera lui aussi candidat. L’adjoint d’Anne Hidalgo en charge des Transports serait lui moins fermé à l’idée de se rapprocher de Sophia Chikirou au second tour.

Quel score pour Sophia Chikirou ?

A quelques mois du scrutin, la plupart des candidats semblent lancés. Au centre, le conseiller du 18e arrondissement Pierre-Yves Bournazel a annoncé sa candidature, pour le parti Horizons. Il a bénéficié du soutien du MoDem et d’une partie de Renaissance. En effet, la formation présidentielle s’est déchirée ces dernières semaines, oscillant entre son accord avec Pierre-Yves Bournazel et son soutien à Rachida Dati, maire LR du 7e arrondissement, et favorite à l’heure actuelle pour succéder à Anne Hidalgo.

Une division des voix au centre et à droite qui devrait aussi être visible à gauche, tant les profils sont nombreux. En 2020, La France insoumise avait peiné lors des élections municipales à Paris. La candidate Danielle Simonnet avait récolté 4,5% des voix.

Le mouvement a depuis renforcé son ancrage local. Aujourd’hui, LFI dispose de cinq députés parisiens à l’Assemblée nationale. Lors des élections européennes, la liste LFI portée par Manon Aubry avait obtenu 16,7% des suffrages.

En 2022, lors de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon avait terminé en seconde position, lors du premier tour, avec 30% des voix, derrière Emmanuel Macron (35%). Selon un récent sondage Ifop, Sophia Chikirou est créditée de 12% des voix au premier tour.