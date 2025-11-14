Orages : voici les 27 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Ce vendredi 14 novembre, Météo-France a placé vingt-sept départements en vigilance jaune pour des risques d'orages.

Le ciel s'annonce menaçant avant le week-end. Météo-France a émis une vigilance jaune pour 27 départements pour la journée de ce vendredi 14 novembre.

Sont concernés : l'Ardèche, l'Ariège, l'Aveyron, le Cher, la Corrèze, les Côtes-d'Armor, la Creuse, la Dordogne, l'Eure-et-Loir, le Finistère, le Gard, la Haute-Garonne, l'Hérault, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, la Haute-Loire, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, le Morbihan, des Hautes-Pyrénées, le Tarn-et-Garonne et la Haute-Vienne

Les habitants de ces départements devront être particulièrement prudents, d'autant que ces mêmes départements sont également placés vigilance en jaune pour le vent.

Dans le dernier bulletin météorologique, les prévisionnistes ont précisé qu'«une zone instable se met en place du Limousin au Berry et nivernais avec de bonnes averses localement orageuses, se décalant en soirée sur la Bourgogne, puis dans la nuit sur le Nord-Est».