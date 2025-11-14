Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Orages : voici les 27 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce vendredi 14 novembre, Météo-France a placé vingt-sept départements en vigilance jaune pour des risques d'orages.

Le ciel s'annonce menaçant avant le week-end. Météo-France a émis une vigilance jaune pour 27 départements pour la journée de ce vendredi 14 novembre.

Sont concernés : l'Ardèche, l'Ariège, l'Aveyron, le Cher, la Corrèze, les Côtes-d'Armor, la Creuse, la Dordogne, l'Eure-et-Loir, le Finistère, le Gard, la Haute-Garonne, l'Hérault, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, la Haute-Loire, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, le Morbihan, des Hautes-Pyrénées, le Tarn-et-Garonne et la Haute-Vienne 

Les habitants de ces départements devront être particulièrement prudents, d'autant que ces mêmes départements sont également placés vigilance en jaune pour le vent.

Sur le même sujet Vents violents : voici les 21 départements placés en vigilance jaune ce vendredi Lire

Dans le dernier bulletin météorologique, les prévisionnistes ont précisé qu'«une zone instable se met en place du Limousin au Berry et nivernais avec de bonnes averses localement orageuses, se décalant en soirée sur la Bourgogne, puis dans la nuit sur le Nord-Est».

vigilance météoorages

À suivre aussi

Météo : pourquoi les températures vont-elles bondir de 15 °C en moins de 24 heures ?
Orages : voici les 28 départements placés en vigilance jaune ce lundi
Orages : voici les 46 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Ailleurs sur le web

Dernières actualités