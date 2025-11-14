Pluie-inondation : voici les 10 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Météo-France a placé dix départements en vigilance jaune «pluie-inondation» concernant la journée du vendredi 14 novembre.

Des averses sont à prévoir. Alors que le soleil brillait sur la France en cette fin de semaine, la pluie devrait faire son retour à l’approche du week-end.

Météo-France a ainsi placé dix départements en vigilance jaune «pluie-inondation» pour la journée du vendredi 14 novembre.

Les départements concernés sont : l’Allier, l’Ardèche, la Côte-d'Or, le Gard, l’Hérault, la Loire, la Haute-Loire, la Lozère, le Rhône et la Saône-et-Loire.

A noter que l’organisme météorologique de référence a également placé 27 départements en vigilance jaune «orages», et 21 en vigilance jaune «vents violents» ce vendredi.