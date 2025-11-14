Puces de Saint-Ouen : 300.000 euros, pièces en ivoire... Les douanes opèrent un véritable coup de filet chez un antiquaire

Les douanes ont saisi plus de 300.000 euros d'argent et d'ivoire aux célèbres puces de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) en septembre dernier.

Une belle prise au marché aux puces de Saint-Ouen. Près de 88 objets en argent, estimés à près de 318.000 euros, ont été réquisitionnés par les douanes chez un antiquaire en Seine-Saint-Denis, le 8 septembre dernier, selon leur communiqué publié ce vendredi.

Durant leur inspection, les agents d'Aulnay-sous-Bois ont constaté «plusieurs irrégularités», à savoir que le gérant n'était pas officiellement enregistré en tant que revendeur de métaux précieux, les objets de valeur n'apparaissaient dans aucun registre légal, empêchant leur traçabilité, et ceux-ci ne portaient pas le «poinçon» obligatoire.

Utilisée en France depuis le XIIIe siècle, cette petite marque certifie notamment à l'acheteur la teneur exacte en argent, or ou platine d'un objet. En outre, ce poinçon protège également les consommateurs «contre les risques de tromperie sur la qualité des métaux».

167 animaux vivants interceptés l'année dernière

Par ailleurs, huit des pièces saisies contenaient des éléments en ivoire d'éléphant travaillé, comme l'a confirmé l'expertise du Muséum national d'histoire naturelle, constituant une infraction de trafic d'espèces protégées.

La douane française est responsable de «missions de protection», visant à préserver la biodiversité, et qui sont encadrées par la Convention de Washington (CITES), selon le communiqué.

Rien qu'en 2024, les douaniers ont effectué «560 constatations liées aux espèces protégées», au desquelles 167 animaux vivants ont été interceptés, ainsi que 158 kg de coraux et coquillages, et 62 kg d'ivoire ont été saisis.