«Je refuse ce nouvel apartheid de genre, c'est un aveu de faiblesse et d'échec terrible pour notre pays», a estimé le député EPR des Yvelines Charles Rodwell, ce vendredi, dans La Grande Interview sur CNEWS, à propos aux taxis réservés aux femmes face aux violences que ces dernières rencontrent avec certains chauffeurs masculins.
Taxis réservés aux femmes : «Je refuse cet apartheid de genre, c'est un aveu de faiblesse et d'échec terrible pour notre pays», estime Charles Rodwell
Par CNEWSPublié le - Mis à jour le