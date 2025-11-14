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Taxis réservés aux femmes : «Je refuse cet apartheid de genre, c'est un aveu de faiblesse et d'échec terrible pour notre pays», estime Charles Rodwell

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Je refuse ce nouvel apartheid de genre, c'est un aveu de faiblesse et d'échec terrible pour notre pays», a estimé le député EPR des Yvelines Charles Rodwell, ce vendredi, dans La Grande Interview sur CNEWS, à propos aux taxis réservés aux femmes face aux violences que ces dernières rencontrent avec certains chauffeurs masculins.

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