Urgo : la marque emblématique de pansements construit une nouvelle usine en France

Le groupe industriel français Urgo, spécialisé dans le médical et notamment les pansements et bandages cicatrisants, a annoncé vendredi la construction d'une nouvelle usine dans la Loire. Implantée près de Saint-Etienne, elle permettra de créer près de 300 emplois.

Devenir le leader mondial des bandes de compression, c'est l'objectif d'Urgo. L'emblématique marque de pansements va investir 60 millions d'euros en France d'ici 2029 pour ouvrir une nouvelle usine à Andrézieux-Bouthéon, près de Saint-Etienne dans la Loire, selon un communiqué de l'entreprise familiale.

Ce cinquième site industriel en France de 35.000 m2, qui va s'étendre sur neuf hectares, va permettre la création de plus de 300 emplois, 200 directs et 115 indirects.

«Cette usine va nous permettre d'atteindre notre ambition de devenir le leader mondial de la compression médicale» tout en maintenant 100% de sa production en France, a indiqué Guirec Le Lous, l'un des dirigeants du groupe et petit-fils du fondateur Jean Le Lous.

Un investissement annoncé au sommet Choose France

Son ancêtre, ancien pharmacien des armées qui a vécu la pénurie de pansements pendant la guerre, a créé la marque Urgo en 1958, alors qu'il était à la tête des Laboratoires Fournier à Dijon.

Désormais présente dans plus de 60 pays, l'entreprise, qui emploie 3.800 personnes, a triplé son chiffre d’affaires au cours de la dernière décennie, atteignant 890 millions d’euros en 2024 dont la moitié à l'international. Elle fabrique plus de 80% de ses produits en France, où elle compte 1.100 employés.

Cet investissement de 60 millions d'euros sera mis en avant lors du sommet Choose France, qui s'ouvre lundi 17 novembre. Habituellement réservé aux entreprises internationales, il se concentre cette année sur les entreprises françaises.