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Vents violents : voici les 21 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé vingt-et-un départements en vigilance jaune pour les vents violents concernant la journée de ce vendredi 14 novembre.

La moitié sud de l’Hexagone soumis à un risque de fortes bourrasques à l’approche du week-end. Météo-France a placé 21 départements en vigilance jaune «vents violents» pour la journée de ce vendredi 14 novembre.

Les départements concernés sont : l’Allier, l’Ariège, l’Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Creuse, la Drôme, la Haute-Garonne, l’Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Lot, la Lozère, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Rhône, la Saône-et-Loire, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et la Haute-Vienne.

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A noter que l’organisme météorologique de référence a également placé sept départements en vigilance jaune pour les orages ce vendredi.

vigilance météovents violentsMétéo-France

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