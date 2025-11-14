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Violences sexistes dans les écoles : création d’un poste de défenseur d’enfants, formation des animateurs…. Voici le plan de la ville de Paris pour lutter contre ce fléau

La ville de Paris envisage de renforcer la formation des animateurs. [Adobe Stock / Drazen]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Désireuse de lutter contre les violences sexistes et sexuelles faites aux enfants dans les écoles, la ville de Paris a dévoilé un plan d’action conçu pour «mieux repérer les violences à leur encontre». Celui-ci sera présenté la semaine prochaine en Conseil de Paris.

C’est une nouveauté dans la capitale. Vendredi 14 novembre, la ville de Paris a annoncé son plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles faites aux enfants dans les écoles. Il sera présenté la semaine prochaine lors du Conseil de Paris.

L’objectif : «accompagner la libération de la parole» et «mieux repérer les violences à l’encontre des enfants», a expliqué la mairie dans un communiqué. 

Suspension «immédiate» de l'agent mis en cause si besoin

Concrètement, ce plan prévoit la création d’un poste de Défenseur des enfants dans les établissements. Les enfants et leurs parents pourront le saisir en cas de nécessité.

Une commission collégiale d’instruction des signalements veillera à la mise en œuvre des actions, comme la suspension «immédiate» de l'agent mis en cause, le déclenchement d'une enquête administrative, le dépôt d'une plainte de la ville, ou encore la saisine du procureur de la République.

30 animateurs suspendus en 2025

Par ailleurs, la ville de Paris envisage également de renforcer la formation des animateurs. Ainsi, une formation de deux jours sera obligatoire avant chaque prise de poste de chaque animateur vacataire. Leur envoi sur le terrain sera conditionné à la réussite de cette formation.

Alors que le secteur est secoué par une série d’enquêtes pour soupçons d’agressions sexuelles, ces annonces tentent d’apporter une solution. 

Sur le même sujet Grève des animateurs périscolaires à Paris : faut-il craindre des fermetures d'écoles ? Lire

En 2025, trente animateurs ont été suspendus, dont 16 pour des suspicions de faits à caractère sexuel. Récemment, la mère d'une fillette de 4 ans a notamment porté plainte contre un animateur de la ville de Paris pour «viol aggravé».

ParisÉcoleviolences sexuelles

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