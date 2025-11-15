103 lauréats, 123 produits… La 5e édition de la Grande Exposition du Fabriqué en France se tient au palais de l’Élysée à partir de ce samedi

A l’occasion de la cinquième édition de la Grande Exposition du Fabriqué en France, organisée au palais de l’Élysée les 15 et 16 novembre, 123 produits issus de chaque département français seront mis à l’honneur.

Le «Made in France» remis sur le devant de la scène médiatique. Après avoir réuni près de 10.000 visiteurs l’an dernier, la Grande Exposition du Fabriqué en France fait son retour pour une cinquième édition organisée au palais de l’Élysée les 15 et 16 novembre.

Pour l’occasion, un jury national composé d'acteurs institutionnels, économiques et de la vie publique française a désigné 103 lauréats appelés à exposer 123 produits mettant à l’honneur chaque département français.

🔴 La Grande Exposition du Fabriqué en France fait son retour en 2025. Initiée par le président de la République, ce rendez-vous annuel met à l'honneur les entreprises, les artisans, les producteurs et les industriels qui s'engagent pleinement dans la fabrication française.



Pour… pic.twitter.com/mV5b4ewU5p — Ministère de l'Économie et des Finances (@Economie_Gouv) October 17, 2025

La liste complète des exposants et des produits exposés a été relayée dans un communiqué de presse du ministère de l’Économie.

Plus de la moitié des produits sélectionnés issus du secteur industriel

Parmi les lauréats sélectionnés par le jury national, une large majorité (59%) est issue du secteur industriel, suivi par celui de l'artisanat (29%) et de la production alimentaire (10%). Deux produits numériques ont également été sélectionnés, ce qui représente une grande première pour cette exposition.

Les entreprises proposant ces produits sont majoritairement des PME (63%) et TPE (14%). Neuf ETI et une grande entreprise complètent ce panel, ainsi que sept artisans et artisans d'art. L'ensemble des entreprises exposantes représente un total de 13.611 salariés, pour un chiffre d'affaires global supérieur à 2,7 milliards d’euros.

«Produire en France, c’est produire de l’excellence»

«Je me réjouis que pour la cinquième année consécutive nous puissions donner à voir des entreprises françaises qui choisissent la France. Depuis des années je porte le combat de la réindustrialisation, aujourd'hui plus que jamais nous devons tenir le cap. Ces produits sont le reflet de savoir-faire qui font la richesse de notre pays, produire en France c'est produire de l'excellence», s’est félicité Roland Lescure, le ministre de l’Économie.

Pour rappel, le marquage «Fabriqué en France» désigne des produits dont la transformation substantielle a été réalisée sur le territoire national, selon des critères définis par le Code des douanes. «Il constitue un repère de transparence et de confiance pour les consommateurs, tout en valorisant les entreprises ancrées localement dans une démarche de production responsable et durable», a précisé le ministère de l’Économie.