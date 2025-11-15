Béziers : la colère gronde, des milliers de vignerons attendus dans les rues ce samedi

Les vignerons se mobilisent ce samedi en région Occitanie. Une manifestation doit s'élancer dans les rues de Béziers à 15h30. Leur objectif est d'interpeller les pouvoirs publics sur la crise historique qu'ils subissent.

Ville symbole de la grande révolte viticole en 1907, Béziers (Hérault) se témoin de la colère des vignerons ce samedi. C'est une crise multiforme que traversent le métier, entre catastrophes climatiques, prix du vin à la baisse et explosion des prix de l'énergie, la colère monte. Au total, ce sont une vingtaine de revendications que les organisations syndicales (FDSEA,Coordination rurale, Vignerons indépendants, Jeunes agriculteurs, Syndicat des vignerons de l'Aude) souhaitent porter.

Les vignerons se sentent abandonnés face aux difficultés qui s'accumulent. Cet été, les températures sont montées jusqu'à 46 °C. Les viticulteurs ont vu les grappes sécher, voire partir en fumer dans les incendies. Certains viticulteurs estiment leurs pertes à 50% de la production totale. «C'est vu comme la manifestation de la dernière chance. On n'est pas loin de désespoir», confiait Jean-Pascal Pelagatti, viticulteur et secrétaire général de la FDSEA de l'Hérault à l'AFP.

Une forte mobilisation souhaitée

5.000 à 6.000 personnes sont espérées par les organisations syndicales. «Si on est 2.000, c'est un échec», ajoute le viticulteur. L'objectif est de se faire entendre notamment pour lutter contre les prix du vin tirés vers le bas par les négociants et la grande distribution. Ils souhaitent également une simplification des contraintes administratives et l'assouplissement de la loi interdisant la publicité du vin.

L'Occitanie représente le plus grand vignoble de France avec 257.000 hectares. Particulièrement exposée au changement climatique, la région souffre de la sécheresse et d'un important manque d'eau. Ces facteurs représentent dans les faits, 40% de rendement en moins. «Nos viticulteurs ont des revenus parmi les plus bas du pays», souligne Denis Carretier, le président de la chambre régionale d'agriculture d'Occitanie.