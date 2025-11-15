«C'était l'affolement» : un village d'Alsace découvre qu'un Américain recherché pour viol de mineur par le FBI vivait reclus sous une fausse identité

Recherché par le FBI après 13 années de cavale, un pédocriminel américain a été arrêté à Kilstett, un village situé au nord-est de Strasbourg. La nouvelle a stupéfié les habitants.

Dans ce village d'Alsace, la nouvelle a jeté un froid. Le 1er novembre, un Américain a été arrêté à Kilstett, une commune de 2.500 habitants située au nord-est de Strasbourg, après avoir été recherché de longues années par le FBI pour des faits de nature pédocriminelle.

Selon les éléments recueillis par un journaliste de l'AFP, le quinquagénaire et sa famille habitaient depuis un peu plus d'un an dans cette localité. Ses enfants y étaient scolarisés. Avec son épouse rencontrée au Vietnam, il avait créé une entreprise de production de champignons bio. Selon son propre récit présent sur le site de son entreprise, il a été auparavant «pilote de jets privés en Europe» et a dirigé une «école d'anglais», revendue depuis.

Peu après l'arrestation de l'homme qui vivait reclus sous une fausse identité, la nouvelle des faits qui lui sont reprochés s'est répandue vendredi parmi les parents d'élèves de l'école primaire, a raconté à l'AFP Valérie, mère d'une fillette scolarisée en CM2. «C'était l'affolement pour ceux qui l'ont côtoyé de près. On est sous le choc», a-t-elle expliqué.

Mis en examen et écroué en France pour le viol de son fils adoptif

Depuis son arrestation le 1er novembre, le suspect, Michael Wiseman, a été mis en examen et écroué en France pour le viol de son fils adoptif de 10 ans. En accédant au contenu de sa messagerie électronique, des enquêteurs américains avaient trouvé des vidéos dans lesquelles le quinquagénaire violait son enfant. Des investigations sont désormais en cours pour déterminer si l'homme de 51 ans a pu s'en prendre à son autre fils, âgé de 8 ans.

Arrêté une première fois dans son pays en 2008 pour «exploitation sexuelle de mineur», l'homme de 51 ans avait fui les États-Unis la même année alors qu'il était placé sous bracelet électronique, a rappelé la police de Scottsdale dans l'Arizona.

Un an plus tard, soit en 2009, le suspect, interpellé en Espagne, avait été extradé vers son pays, avant d'être condamné en 2012. Mais alors qu'il était en liberté conditionnelle, l'Américain a de nouveau fui à l'étranger. Et après des passages au Vietnam puis en Pologne, Michael Wiseman s'était finalement installé en France, à Kilstett.